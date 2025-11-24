Alfonso Signorini, quando si sposa: le indiscrezioni sul matrimonio e la scelta che sorprende

Alfonso Signorini parla del suo matrimonio a Verissimo: quando sarà celebrato, le indiscrezioni sulla cerimonia e una scelta sorprendente per il dopo.

Dopo l’annuncio a sorpresa delle nozze, Alfonso Signorini è tornato a parlarne nel salotto di Verissimo, svelando nuovi dettagli e retroscena sulla decisione di sposare Paolo Galimberti, il compagno con cui condivide la vita da oltre vent’anni. Dopo una lunga storia d’amore, la coppia ha scelto di compiere il grande passo: ecco quando avverrà il matrimonio e cosa aspettarsi da questa scelta tanto attesa quanto intima.

Alfonso Signorini racconta i retroscena del suo matrimonio

A Verissimo, Alfonso Signorini ha raccontato con entusiasmo che le nozze si terranno tra un anno e mezzo, in coincidenza con il venticinquesimo anniversario della loro relazione. “Ci sposeremo tra un anno e mezzo, quando festeggeremo 25 anni insieme. Devo dire che sto molto bene“, ha dichiarato a Silvia Toffanin. Un traguardo importante, che la coppia ha deciso di celebrare in modo simbolico e sentito, senza clamori mediatici.

La cerimonia, come anticipato dal conduttore, sarà riservata e lontana dai riflettori. “Sarà una cosa intima“, ha sottolineato Signorini, lasciando intendere che si tratterà di un momento privato, condiviso con le persone più vicine.

La decisione per il post-matrimonio con Paolo Galimberti

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dall’intervista a Verissimo è la scelta, anche dopo il matrimonio con Paolo Galimberti, di non andare a vivere insieme. Alfonso Signorini ha spiegato: “Dopo il matrimonio, non andremo a vivere insieme, continueremo ad avere i nostri spazi“.

Il conduttore ha anche rivelato il motivo che li ha spinti a considerare il matrimonio solo ora: “Tutti e due ci siamo guardati e abbiamo detto: ‘Perché no?’. Andando avanti negli anni si cercano delle sicurezze, delle tutele anche se uno dei due dovesse avere dei problemi di salute ed essere ricoverato in ospedale“.