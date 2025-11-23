Fabio Fazio, l’ultimo saluto a Ornella Vanoni in diretta a Che tempo che Fa: “Il nostro cuore è lì”

Fabio Fazio apre Che Tempo che Fa con un commosso omaggio a Ornella Vanoni: le sue parole sotto le note di Domani è un altro giorno.

La puntata di Che Tempo che Fa andata in onda domenica 23 novembre 2025 si è aperta in modo insolito e profondamente toccante. Fabio Fazio ha voluto rendere omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa venerdì all’età di 91 anni. La trasmissione ha preso il via con un momento di raccoglimento: sullo schermo le immagini della cantante mentre in sottofondo suonava Domani è un altro giorno, uno dei brani che più la rappresentavano. Ecco le parole di apertura del conduttore, visibilmente commosso.

Il legame di Ornella Vanoni con Che tempo che Fa

Negli ultimi anni Ornella Vanoni aveva trovato in Che Tempo che Fa una nuova casa televisiva. Le sue apparizioni si erano fatte meno frequenti a causa dell’età, ma ogni volta la sua presenza portava leggerezza, intelligenza e ironia. Era diventata una figura familiare per il pubblico, capace di parlare con naturalezza e libertà.

Il legame costruito nel tempo tra la Vanoni e Fabio Fazio è stato riconosciuto e celebrato anche dai telespettatori. In tantissimi hanno scritto sui social per ringraziare il conduttore: “Per anni avete dato a Ornella una casa in cui poteva essere semplicemente se stessa: divertente, lucida, libera, irresistibile. Grazie per avercela mostrata così”, ha scritto un utente.

Le parole di Fabio Fazio in apertura della puntata

“Buonasera a tutti. Questa puntata non è come le altre, cercheremo di fare del nostro meglio ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella. Non solo per le cose che faremo, ma perché il nostro cuore da due giorni è lì. Ornella è stata una di noi, quindi abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso. Ma è il nostro mestiere che era anche il suo…“. Con queste parole, Fabio Fazio ha aperto la trasmissione, rompendo un silenzio carico di significato.

Lo studio era visibilmente segnato dall’assenza di Ornella Vanoni, che negli ultimi anni era diventata una presenza fissa e amatissima del programma. Il conduttore ha voluto ricordarla fin da subito come una parte integrante della loro famiglia televisiva, sottolineando quanto la sua scomparsa abbia lasciato un grande vuoto per tutto il team.