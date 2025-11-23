Paolo Brosio, che fine ha fatto: perché è sparito dalla TV dopo la lite con un volto importante

Che fine ha fatto il giornalista Paolo Brosio? Dall’apice del successo in TV alla fede: ecco com’è cambiata la sua vita oggi.

Dopo aver scoperto che fine ha fatto Enrico Silvestrin, oggi puntiamo i riflettori su Paolo Brosio, storico volto della televisione italiana negli anni Novanta e Duemila. Un tempo onnipresente sul piccolo schermo, oggi il giornalista è praticamente scomparso dalla TV. Tra i suoi ultimi momenti clou, impossibile dimenticare la furiosa lite con Barbara d’Urso nel 2020. Ma cosa fa oggi il giornalista? Ecco tutti i dettagli.

Dalla TV alla fede ritrovata e la sfuriata contro Barbara d’Urso

Paolo Brosio è diventato celebre nei primi anni Novanta grazie ai collegamenti in diretta per il Tg4 di Emilio Fede, proprio durante il periodo di Tangentopoli. Le sue cronache dal Tribunale di Milano e i famosi fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia lo hanno reso un volto noto al grande pubblico.

Il vero boom è arrivato con Quelli che il calcio, dove ha lavorato come inviato affiancato dalla madre Anna, scomparsa nel 2023 all’età di 102 anni. Negli anni successivi, però, ha vissuto momenti difficili.

È stato lui stesso a raccontare del suo passato segnato da droghe, alcol e sesso. “A salvarmi è stata la fede“, ha dichiarato in più occasioni, sottolineando il suo legame con la Madonna di Međugorje.

Dopo il ritorno a Mediaset e la partecipazione a L’Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP, uno degli ultimi episodi che hanno fatto discutere è un acceso scontro a Pomeriggio 5 nel 2020. Durante la diretta, ha perso le staffe dopo le parole di Don Mauro, un prete di Treviso che aveva affermato: “Dietro i no vax potrebbe esserci la mano di Satana“.

Barbara d’Urso ha tentato invano di calmarlo, ma lo scontro è degenerato fino a coinvolgere anche lei. Brosio, fuori di sé, ha sbottato: “Sennò non mi inviti più, non voglio più venire, non è giusto“.

Che fine ha fatto Paolo Brosio

Nel 2025, Paolo Brosio è praticamente “scomparso” dalla televisione italiana. Le sue ospitate nei talk sono più rare, e il giornalista appare oggi soprattutto sui social, dove continua a parlare del suo lavoro e della sua fede profonda nella Madonna di Međugorje.

Dopo anni di luci e ombre, sembra aver scelto una vita più riservata, lontana dai riflettori dei reality ma ancora ricca di convinzioni spirituali.