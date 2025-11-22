Dal cachet stellare e i benefit di Barbara d’Urso all’atto finale tra Totti e Blasi: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo la discussa morte delle Gemelle Kessler e l’addio improvviso di Ornella Vanoni, negli ultimi giorni le notizie provenienti dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione sono state davvero numerose. Tra i gossip più chiacchierati spiccano la data dell’udienza decisiva del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, e il cachet con relativi benefit da capogiro riservati a Barbara D’Urso per la sua partecipazione a Ballando. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 17 al 21 novembre 2025.

Il nuovo dissing tra Fedez e Luis Sal

In questa settimana, la lite tra Fedez e Luis Sal è tornata a infiammare il web con un secondo atto carico di tensione. Tutto è partito da una nuova puntata di Pulp podcast, dove il rapper ha letto in diretta i documenti della denuncia per plagio presentata dal creatore.

Le accuse? Il nuovo progetto sarebbe troppo simile a Muschio Selvaggio. Il rapper ha smentito punto per punto, rilanciando con critiche personali e insinuando che dietro lìazione legale ci siano solo motivazioni economiche. A rincarare la dose è poi intervenuto il manager di Luis, Riccardo Vignola, che sui social ha attaccato l’ex marito di Chiara Ferragni con parole durissime.

Ilary Blasi verso le nozze con Bastian, ma prima l’udienza finale con Totti

Tra i gossip più chiacchierati del momento spicca senza dubbio quello che coinvolge Ilary Blasi. La conduttrice è pronta a voltare definitivamente pagina e a sposare il compagno Bastian Muller, con cui ha costruito una relazione solida negli ultimi tre anni. Il matrimonio, previsto per giugno, è ormai quasi tutto organizzato, anche se la location resta ancora top secret: si parla di Costiera Amalfitana, altre mete italiane o addirittura della Germania.

Ma prima del grande giorno, la conduttrice dovrà affrontare un passaggio fondamentale: l’udienza decisiva per il divorzio da Francesco Totti, fissata per il 21 marzo.

Irama torna a parlare della sua storia con Giulia De Lellis

Non solo Francesco Totti e Ilary Blasi, altri due ex sono tornani al centro del gossip. Irama ha parlato per la prima volta con sincerità del periodo vissuto accanto a Giulia De Lellis, definendolo “folle“.

“Non l’ho mai cercata questa cosa, anzi l’ho sofferta. L’altra persona era più in quel mondo lì e non è certo una colpa, ma avevo i paparazzi attaccati, mi seguivano anche all’estero“, ha dichiarato.

Un retroscena inedito, raccontato nel podcast Passa dal BSMT, in cui il cantante ha ammesso il disagio verso il gossip: “Io spero che nessuno mi ricordi per quello ma per la musica“.

Chiara Ferragni lancia la sua prima candela

Non solo il gossip amoroso, Chiara Ferragni torna questa settiman con un nuovo progetto che segna un cambio di rotta significativo. Dopo le polemiche del “Pandoro-gate”, l’imprenditrice digitale sceglie di lanciare una candela profumata dal nome evocativo: It’s gonna be incredible.

Il profumo? Un mix avvolgente di caramello salato, latte e vaniglia. Con questo nuovo capitolo, l’influencer parla di rinascita, ma anche di ritorno alle cose semplici, quelle che davvero contano.

“Ho deciso di chiamarla così perché vorrei che fosse un rituale… vuoi rilassarti, vuoi sentire questa aria di famiglia e vuoi visualizzare che dopo sarà incredibile“, racconta l’imprenditrice.

Selvaggia Lucarelli svela il cachet e i benefit di Barbara d’Urso

Selvaggia Lucarelli ha riacceso lo scontro con Barbara d’Urso, svelando nella sua newsletter il presunto cachet stellare e i benefit esclusivi ottenuti dalla conduttrice a Ballando con le Stelle.

Dopo le lamentele social della conduttrice, che ha parlato di “demolizione psicologica” da parte della giuria, la Lucarelli ha risposto con ironia e frecciate pungenti, rivelando compensi da centinaia di migliaia di euro, trucco e parrucco esterni, camerino personale e addirittura una casa messa a disposizione. Un attacco che sa tanto di resa dei conti.