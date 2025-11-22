“Che sbriciolamento di cogl**”: il video con la figlia indigna, Andrea Cerioli sbotta sui social

Andrea Cerioli criticato sui social dopo un video su TikTok con la figlia Allegra: la dura replica dell’ex tronista

Andrea Cerioli, ex volto di “Uomini e Donne”, è finito al centro di una bufera per un breve video pubblicato su TikTok in cui appare la figlia Allegra, nata nel febbraio 2024. Dopo il matrimonio con Arianna Cirrincione e le loro promesse che hanno fatto commuovere, questo contenuto ha però generato reazioni tutt’altro che tenere.

Il video con la figlia Allegra che ha scatenato la polemica sui social

Nel breve video condiviso da Andrea Cerioli su TikTok, come riportato da Today, si vede la piccola Allegra, che ha quasi due anni, lamentarsi perché vuole la pizza. Un momento apparentemente tenero e ironico, se non fosse per un dettaglio che ha indignato molti utenti: la bambina zittisce la madre Arianna Cirrincione.

La scena, che probabilmente voleva essere divertente o scherzosa, non è stata accolta con leggerezza dal pubblico. Sotto il video, infatti, si sono susseguiti numerosi commenti critici: “Andiamo bene… come risponderà da grande?“, “Che insegnamenti…“, “Cambiate tipologia di gioco perché un giorno lei nn capirà se le dirai così nn si dice a mamma…“.

La risposta furiosa di Andrea Cerioli

Di fronte all’ondata di critiche, aggiunge Today, Andrea Cerioli non è rimasto in silenzio. L’ex di Uomini e Donne tronista ha risposto in modo diretto e senza mezzi termini, difendendo il suo stile genitoriale. “Tutti fenomeni là fuori eh… E questo non si fa, e quello non si dice, ve ne pentirete, come la state crescendo… Che sbriciolamento di cogl**** ragazzi!!!“, ha scritto, visibilmente irritato dai commenti ricevuti.

Poi ha aggiunto: “Noi con nostra figlia ci divertiamo! Guardiamo i cartoni, mangiamo pizza e ci prendiamo per il cu*o. Sbagliamo? non lo so. Noi tre stiamo benissimo! Un domani vedremo se siamo stati bravi genitori, ce la mettiamo tutta“.

Infine, un’ultima stoccata agli haters, invitandoli a non trasmettere infelicità ai propri figli: “Voi occhio a non crescerli infelici che poi vi odiano. Adios“.

Ecco, a seguire, il video pubblicato su TikTok