La reazione di Gino Paoli alla scomparsa di Ornella Vanoni: le dichiarazioni della moglie Paola Penzo al Corriere della Sera.

Dopo la scomparsa di Ornella Vanoni, il primo pensiero è andato alla reazione di Gino Paoli, storico compagno d’arte e d’amore. Un legame “senza fine“, che ha attraversato decenni e che oggi lascia un vuoto non solo nei ricordi, ma anche nel cuore di chi le è stato vicino, come Paola Penzo, moglie del cantautore genovese. Ecco cosa ha detto al Corriere della Sera.

Le ultime parole di Ornella Vanoni su Gino Paoli

Ornella Vanoni ha parlato più volte del suo legame con Gino Paoli. Nell’ottobre del 2023, durante la trasmissione Che Tempo Che Fa su Nove, aveva rivelato: “La fine del nostro amore è stato la mia sofferenza più grande. Quando tutto è iniziato mi dissero che era gay e a lui invece che ero lesbica“.

Un anno prima, ospite a Verissimo, aveva confessato: “Ho sofferto tanto per amore, ma si soffre una volta sola, per una persona sola e poi basta. Di chi parlo? Potrei dire anche per chi, ma non si può ripetere sempre, perché è sempre lui. Mi sono anche sposata con un altro, ma non lo amavo, erano altri tempi. Pensai anche di non sposarmi all’ultimo, ma le mie amiche mi convinsero e mi dissero che ero pazza. Che ricordo ho del matrimonio? Un giorno normale, indifferente, ricordo che avevo un bel vestito giallo“.

La reazione di Gino Paoli alla morte di Ornella Vanoni

Un giornalista del Corriere della Sera ha tentato di contattare Gino Paoli poche ore dopo la scomparsa di Ornella Vanoni. Il cantante, a quell’ora, stava dormendo e non era ancora a conoscenza della tragica notizia.

“Dorme profondamente, ancora non sa che se ne è andato uno dei grandi amori della sua vita. La donna che andò a trovarlo in ospedale dopo che aveva tentato di togliersi la vita“, ha raccontato il giornalista.

A parlare è stata invece la moglie di Paoli, Paola Penzo, che ha condiviso: “Non so proprio come potrò dirglielo, sarà veramente difficile. Doveva venire a trovarci tra qualche giorno, la stavamo aspettando. Per me è un grandissimo dolore e lo sarà anche per mio marito quando domani apprenderà la notizia”.