L’ultima telefonata di Ornella Vanoni, pochi giorni prima della morte, rivela il suo dolore fisico: ecco cosa aveva detto a Maurizio Porro.

Dopo l’annuncio inaspettato della sua morte, il Corriere della Sera, in un articolo firmato da Maurizio Porro, ha riportato le parole che Ornella Vanoni ha pronunciato pochi giorni prima di morire. Una delle ultime telefonate, segnate dal dolore fisico. Parole che oggi suonano come un presagio. Ecco cosa ha detto.

Ornella Vanoni e i problemi di salute durante l’estate

In un’ultima telefonata a Maurizio Porro, Ornella Vanoni aveva ricordato con lucidità i malori che l’avevano accompagnata per tutta l’estate. Una fragilità che non aveva nascosto nemmeno durante una delle sue recenti apparizioni da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Al telefono, quella volta, il critico cinematografico – come riportato da Il Corriere della Sera – si trovava al supermercato e non poteva trattenersi a lungo. Cercando di rassicurarla, le disse che anche questa volta avrebbe superato tutto, promettendole che l’avrebbe richiamata per sapere come stava.

La risposta della cantante fu diretta, disarmante: “Ma tu scherzi? Non sai che sono stata tutta l’estate in ospedale per il cuore. Una bruttissima estate“.

La diva, scomparsa a 91 anni per un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Milano, aveva già lasciato intuire in quella telefonata che le sue condizioni non erano buone. Non stava bene nemmeno in quel momento, come aveva confessato con sincerità al suo interlocutore.

L’ultima telefonata prima di morire

Ornella Vanoni non stava bene, e lo diceva chiaramente. La telefonata Maurizio Porro è arrivata pochi giorni prima della sua scomparsa. Non era la solita, curiosa e vivace. Questa volta la voce era diversa, aggiunge a Il Corriere della Sera, provata. “Non sto bene, un dolore a una vertebra, non so mi sento strana“, aveva detto.

Aveva deciso di andare in clinica: “Andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto“. Ma poi, quel dolore descritto in modo così vivido: “Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena“.

Aveva anche annullato la sua partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio: “No, domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne, ci andrò domenica prossima“. Ma quella domenica non è mai arrivata. Quella telefonata, oggi, resta come il suo ultimo messaggio.