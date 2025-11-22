Aurora Ramazzotti celebra il nuovo album del padre Eros con un video virale: pizzetto e occhiali da sole conquistano i social.

Il 21 novembre è uscito Una storia importante, il nuovo album di Eros Ramazzotti, che raccoglie alcune delle sue hit più iconiche. Tra i brani più toccanti c’è la nuova versione de L’aurora, scritta nel 1996 per la nascita della figlia. Oggi quella bambina è Aurora Ramazzotti, che ha celebrato l’uscita del disco con video ironico sui social, conquistando tutti. Intanto Michelle Hunziker, anche lei presente all’evento, ha parlato del futuro matrimonio della figlia.

Aurora Ramazzotti e la cena della Fondazione IEO Monzino

Aurora Ramazzotti ha partecipato alla cena di Natale della Fondazione IEO Monzino, evento che ha avuto l’onore di condurre. In un carosello di immagini pubblicato su Instagram, come riportato da Today, la giovane si è mostrata in una veste elegantissima, documentando diversi momenti della serata.

Tra le foto anche una con l’album del padre, una con il fidanzato Goffredo Cerza e una con la madre Michelle Hunziker. Non si è limitata però a una celebrazione formale.

Il video con pizzetto e occhiali diventa virale

“Fuori nevica? È uscito il disco di Eros Ramazzotti (!!!!!!!) ho condotto la cena di Natale della Fondazione Ieo Monzino e con il pizzetto sono uguale a mio padre, ma per quello dovete arrivare alla fine del carosello (troppo glam andava smorzato)“, ha scritto Aurora Ramazzotti nella didascalia del post.

Nel video, che arriva proprio alla fine della sequenza di immagini come promesso, la figlia di Eros Ramazzotti appare in versione “maschile“: indossa una canotta, occhiali da sole e un pizzetto finto, muovendosi come se stesse cantando. Un omaggio ironico ma affettuoso al padre, che ha subito fatto il giro dei social.

I commenti sotto al post sono stati entusiasti. C’è chi ha scritto “Spettacolo puro“, complimentandosi con l’influencer.