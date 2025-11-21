Ornella Vanoni è morta: lutto nel mondo dello spettacolo

L’Italia piange Ornella Vanoni, la celebre artista che ha conquistato il pubblico internazionale dagli anni ’50 ai giorni d’oggi.

La cantante Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934, è tragicamente scomparsa. Secondo quanto si apprende, la nota artista è deceduta nella sua abitazione milanese poco prima delle 23 per un arresto cardiocircolatorio. Il mondo della musica italiana piange una delle sue interpreti più famose ed originali: nel corso della sua carriera aveva pubblicato oltre 112 lavori musicali (tra album, EP e raccolte) e aveva vinto un’infinità di premi.

Ornella Vanoni è morta: il lutto

Il mondo della musica piange Ornella Vanoni, la celebre artista che con la sua voce unica e le sue canzoni ha scritto un’imponente fetta della storia musicale italiana.

La cantante ha preso parte a ben 8 edizioni del Festival di Sanremo, ed è stata la prima artista donna italiana a vincere il Premio alla carriera dell’Ariston e ben 3 volte il Premio Tenco. Negli anni ’50 aveva debuttato come attrice a teatro, dando il via a una passionale e lunga relazione con quello che era il suo maestro, Giorgio Strehler.

Il suo talento nel canto emerse praticamente subito, ed è proprio Strehler ad aiutarla ad emergere con le cosiddette “canzoni della mala”, un genere portato al successo proprio dalla stessa Vanoni. I successi della cantante nel corso della sua carriera sono stati innumerevoli, e non a caso è stata a tutti gli effetti una delle cantanti italiane più amate anche all’estero.

La vita privata: tra amori e scandali

La stessa Ornella Vanoni ha più volte confessato gli scandali e le travagliate liaison che hanno segnato la sua vita, a partire dalla storia avuta da giovanissima con Giorgio Strehler. A seguire la cantante ha avuto innumerevoli storie d’amore, ma una delle più importanti è stata senza dubbio quella con Gino Paoli: “Per lui ho sofferto. Ma l’ho molto amato”, confessò a Oggi la cantante, che in seguito mantenne rapporti d’amicizia col celebre cantautore.

Ornella Vanoni ha avuto un unico figlio, Cristiano Ardenzi, nato nel 1962 dal suo amore per il talent scout Lucio Ardenzi, sposato nel 1960. Il matrimonio tra i due è durato 12 anni, ma lei stessa confessò a DiLei: “Non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. I due hanno comunque mantenuto buoni rapporti e la cantante dedicò una toccante lettera all’ex marito nel 2002, anno della sua scomparsa.