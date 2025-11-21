“Andavamo nei motel”: Benedetta Parodi e la rivelazione ‘piccante’ con Fabio Caressa

In attesa del debutto come conduttori di Love Is Blind Italia, Benedetta Parodi e Fabio Caressa si confessano sul loro matrimonio: svelato un retroscena “piccante”.

Dopo il retroscena “domestico” che ha fatto vergognare Benedetta Parodi, torna a far parlare di sé insieme al marito Fabio Caressa. In un’intervista a Repubblica, svelano un dettaglio “piccante” della loro relazione che ha sorpreso tutti. Sposati da oltre 25 anni, i due volti noti della TV si preparano ora al loro debutto come conduttori di Love Is Blind Italia, in arrivo su Netflix il 1° dicembre.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: i segreti del loro matrimonio

Dopo più di due decenni insieme, come riportato da Leggo.it, Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono pronti per il debutto a Love Is Blind Italia. Nell’intervista a Repubblica, raccontano con lucidità i segreti che hanno permesso alla loro relazione di durare. Il primo è il dialogo: “Parlate per evitare che le cose sedimentino. Anche le più piccole, quando non si affrontano, diventano un problema“.

Un consiglio diretto, che accompagna con un invito al coraggio: “Se c’è una difficoltà, bisogna sedersi e tirare fuori tutto, chiedere subito cosa non va. Ci vuole coraggio, lo so. Ma se non fai così, dopo tutto si ingigantisce ed è un disastro“.

Oltre alla comunicazione, Caressa pone l’accento sulla libertà come valore imprescindibile: “Bisogna lasciare libertà all’altro di esprimersi, e sostenerlo nella crescita. Molte coppie non sono portate ad aiutare. Zavorrano il partner per tenerlo più in basso“.

Il retroscena “piccante”

Nel racconto della loro storia a Repubblica, emerge un dettaglio “piccante” che ha spiazzato molti: agli inizi della relazione, Benedetta Parodi e Fabio Caressa si vedevano nei motel. “Per trovare un po’ di privacy, andavamo nei motel: era un modo per poter stare insieme“, raccontano.

Conosciutisi sul lavoro, in una redazione dove dominavano gli uomini: “Camminava in redazione come un giannizzero, in posizione difensiva. Al settore sport, l’80% erano uomini“, i due hanno costruito un rapporto basato su autenticità, sacrificio e piccoli gesti di complicità.