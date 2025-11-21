Chiara Nasti stronca la maternità: “Solo aspetti negativi, lagne e capricci che fatica”

Chiara Nasti demolisce il mito della gravidanza con una risposta secca su Instagram: ecco cosa ha detto a chi le ha chiesto del terzo figlio.

Dopo lo sfogo di Rosa Perrotta sulla maternità, arriva un’altra bomba social firmata Chiara Nasti. Niente toni zuccherosi, nessun hashtag da mamma sorridente col pancione: l’influencer taglia corto e risponde senza filtri a chi le ha chiesto se ci sarà un terzo figlio. Ecco, a seguire, la sua dichiarazioni destinata a far discutere.

Chiara Nasti demolisce il mito della gravidanza: la sua risposta sui social

In risposta a un follower che le chiedeva se stesse pensando a un terzo figlio con il marito Mattia Zaccagni, Chiara Nasti è lapidaria: “A me non piace la gravidanza“. E se qualcuno si aspetta un post pieno di cuori e tenerezze, si sbaglia di grosso. “Per tante è un momento magico, ma per me è negativo sotto ogni aspetto, andrò controcorrente ma è così“. Un colpo secco all’immaginario collettivo del ‘periodo più bello della vita‘.

L’influencer racconta di aver affrontato due gravidanze difficili, fisicamente debilitanti: “Io ho avuto ferro bassissimo e mi sentivo sempre a terra“.

La reazione dei suoi followers

Nessuna voglia di allargare la famiglia. “Oltre quello ne ho già due… E siamo già troppi“, dichiara Chiara Nasti con assoluta convinzione. Thiago, nato nel 2022, e Dea, arrivata nel 2024, bastano e avanzano.

“Non amo la famiglia numerosa, anzi io e mio marito non vediamo l’ora di essere più liberi per concentrarci più sulla coppia“, ha aggiunto. L’influencer smonta anche l’ultimo baluardo del ‘mamma è bello sempre’, dicendo chiaro e tondo: “Li amo da morire, ma lagne e capricci che fatica…“.

La reazione del pubblico? Come al solito, un mix esplosivo tra chi applaude il coraggio di dire la verità e chi si scandalizza.

Ecco, a seguire, un post dell’influencer con i suoi figli Thiago e Dea: