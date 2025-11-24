Elisabetta Gregoraci ricorda Ornella Vanoni con tre storie su Instagram, una di queste in reggiseno: sui social è subito polemica.

Dopo lo scandalo che ha travolto suo padre, Elisabetta Gregoraci finisce nuovamente al centro delle polemiche per alcune storie Instagram pubblicate in ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all’età di 91 anni. A far discutere sono state soprattutto le immagini scelte per accompagnare frasi e brani dell’artista, tra cui una foto in cui la conduttrice appare in reggiseno.

Le storie Instagram di Elisabetta Gregoraci dedicate a Ornella Vanoni

Come molti volti noti dello spettacolo, anche Elisabetta Gregoraci ha voluto ricordare Ornella Vanoni con una serie di contenuti pubblicati sul proprio profilo Instagram. In tutto, ha condiviso tre storie: ciascuna con una frase significativa dell’artista o con un suo brano, ma sempre accompagnata da immagini personali della conduttrice.

La prima storia riportava la frase: “In un tempo triste e nevrotico, ci salverà solo la risata. In questo mondo di me**a ridere è il bene più prezioso che ci resti“. Ad accompagnare queste parole, una foto in cui Gregoraci appare con la camicia aperta, lasciando intravedere il reggiseno. L’immagine, che sembra scattata durante una sfilata, è apparsa a molti utenti poco in linea con il momento.

Nella seconda storia, la frase scelta è stata: “La follia leggera non è solo divertente è vitale“. Anche qui ha usato una sua immagine, stavolta in un momento di gioia, mentre ride felice.

La terza storia è stata accompagnata dal brano Imparare ad amarsi, uno dei più amati del repertorio della Vanoni. Nelle immagini, la conduttrice è ripresa mentre si sta truccando.

Le critiche sui social

Le reazioni del pubblico alle storie di Elisabetta Gregoraci non si sono fatte attendere. Diversi utenti hanno espresso perplessità sull’effettiva intenzione delle storie condivise, giudicando le immagini troppo autoreferenziali.

Tra i commenti più condivisi, come riportato da Today, spicca quello di un’utente che ha scritto: “Elisabetta Gregoraci ha sbloccato un nuovo livello: il commiato al defunto con la foto da sola. Che imbarazzo“.