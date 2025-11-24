Ornella Vanoni, dove seguire in TV i funerali: il dettaglio sulla bara e l’omaggio speciale di Gino Paoli

Funerale di Ornella Vanoni il 24 novembre alle 14.45 a Milano: tutti i dettagli sulla cerimonia e su come la TV racconterà l’ultimo saluto all’artista.

Dopo il commovente ultimo saluto di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, si avvicina il momento del funerale di Ornella Vanoni, figura storica della musica italiana. La città di Milano si prepara a renderle omaggio con una cerimonia che si preannuncia intensa, sobria ed elegante, nel pieno rispetto dei desideri espressi dall’artista. Ecco tutti i dettagli sulla celebrazione e sulla possibile copertura TV.

Ornella Vanoni, i funerali nella chiesa di San Marco: i dettagli

Il funerale di Ornella Vanoni, scomparsa a Milano venerdì 21 novembre all’età di 91 anni, si terrà lunedì 24 novembre alle ore 14.45 nella chiesa di San Marco, nel quartiere di Brera, dove abitava.

La camera ardente è stata visitata da moltissimi cittadini. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato: “La città non la dimenticherà“. Tra i desideri espressi dall’artista, quello di essere cremata indossando un abito Dior e di avere le ceneri sparse nella laguna di Venezia.

L’omaggio di Gino Paoli e il dettaglio della bara di Ornella Vanoni

Ai funerali di Ornella Vanoni, la semplice bara in legno chiaro è stata decorata con una sola rosa bianca, come da volontà dell’artista. Accanto alla bara, Gino Paoli ha reso omaggio con un grande cuscino di rose gialle, accompagnato da un nastro verde con il suo nome.

Poco distante, una composizione di fiori bianchi con la scritta “Famiglia Paoli” testimonia la vicinanza della famiglia all’ultimo saluto. Il colore giallo delle rose, il preferito dalla Vanoni.

I funerali di Ornella Vanoni trasmessi in diretta TV

La cerimonia funebre di Ornella Vanoni verrà trasmessa in diretta TV nazionale a partire dalle 14:45. Per permettere al pubblico di Rai 1 di seguire in diretta i funerali, il programma di Caterina Balivo La volta buona è stato esteso fino alle 15:50, orario in cui sarebbe dovuto partire lo speciale del TG1 sulle Elezioni Regionali. Di conseguenza, Il Paradiso delle Signore è stato rinviato e non andrà in onda né alle 15:00 né alle 16:00.

Tra le ultime volontà, l’artista aveva espresso il desiderio che fosse Paolo Fresu a suonare al suo funerale. Il musicista, visibilmente commosso, ha confermato: “Non posso svelare il brano che suonerò durante il funerale – ha detto al tg di Videolina – mi chiamò una mattina di sei anni fa. Ero a Bologna. Avevo accompagnato mio figlio a scuola. Mi svelò quel suo desiderio, mi disse cosa avrei dovuto suonare. Una cosa che mi colpì molto“.