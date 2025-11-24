“È successo al compleanno di Diletta Leotta”: Iannone svela come si è fidanzato ufficialmente con Elodie

Andrea Iannone racconta la nascita della storia con Elodie nel podcast “Passa dal BSMT”: ecco le dichiarazioni durante l’intervista.

Dopo i discussi concerti di Elodie, Andrea Iannone si è raccontato nel podcast “Passa dal BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli. Nell’episodio intitolato “Rimettersi in sella quando tutto crolla“, il pilota motociclistico ha parlato apertamente del suo percorso personale, segnato da momenti difficili e da una rinascita anche grazie alla presenza della cantante nella sua vita.

Andrea Iannone racconta l’inizio della relazione con Elodie

Andrea Iannone ha raccontato che l’incontro con Elodie è avvenuto in Puglia, durante il compleanno di un amico in comune. “Ci siamo conosciuti in Puglia al compleanno di un amico in comune, è scattata immediatamente una roba così“, ha detto il pilota, ricordando il momento in cui è nato il primo legame tra loro.

Nonostante la cantante fosse inizialmente impegnata in un’altra relazione, tra i due c’è sempre stato rispetto: “Via via lei aveva questa relazione quindi si è prima lasciata; non è mai successo niente e ci siamo sempre rispettati“.

L’intesa, però, è cresciuta subito, tanto che ha spiegato come abbiano deciso di fidanzarsi ufficialmente durante un evento speciale: “Quando ci siamo resi conto che la cosa stava diventando seria? Subito, è successo e poi al compleanno di Diletta (Leotta, ndr) ci siamo fidanzati“.

Il ruolo di Elodie nella vita di Iannone

Durante l’intervista nel podcast “Passa dal BSMT“, Andrea Iannone ha voluto sottolineare quanto Elodie abbia rappresentato un punto di riferimento in un periodo non facile: “Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, sotto tutti i punti di vista“.

Parlando delle qualità della compagna, ha dichiarato: “Elodie è bellissima e ha tantissimi pregi, è una persona stupenda umanamente“. Il loro rapporto è stato descritto come naturale e completo: “Mi ci sono buttato ma è venuto tutto molto naturale, non potevamo farne a meno. Noi ci prendiamo in tutto, non c’è qualcosa in cui non ci prendiamo“.

Infine, Iannone ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione per il lavoro e l’impegno della cantante: “Lei mi ha preso in un momento difficile ma anche di rinascita, sicuramente è stata importante. In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. […] Io so quanto lavora e quanto si impegna, anche prima degli Stadi era stressata e ha lavorato tanto, sono molto felice dei suoi traguardi raggiunti insieme al suo team“.