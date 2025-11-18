Incidente ‘bollente’ per Elodie dopo il concerto: durante l’incontro con i fan, la cantante resta spiazzata e il video diventa virale. Ecco cosa è successo davvero.

Negli ultimi giorni Elodie è tornata nuovamente protagonista per via di un video virale. Dopo l’ultima gaffe avvenuta durante un suo recente live, questa volta alla cantante è accaduto qualcosa di clamoroso che ha spiazzato perfino lei, scatenando reazioni immediate tra i presenti e, come spesso accade, anche sui social. L’artista romana si trovava fuori dal palasport per salutare i fan dopo il concerto, quando un imprevisto curioso e decisamente insolito ha attirato l’attenzione generale. Un episodio durato appena pochi istanti, ma abbastanza per far esplodere il web tra stupore e ironia.

Un tour da record e un incontro speciale con i fan

Sono settimane intense per Elodie, che dopo il successo di Mi ami mi odi e dopo aver conquistato San Siro e il Maradona con due concerti evento, è tornata a girare l’Italia con il suo tour nei palasport. Tappa dopo tappa, la cantante sta confermando ancora una volta il suo status di pop star, regalando show spettacolari e performance che stanno facendo impazzire il pubblico da nord a sud.

Elodie – www.donnaglamour.it

Al termine del live di Firenze, come sua abitudine, la cantante ha scelto di fermarsi con i fan all’esterno del palasport per firmare autografi e scambiare due parole. Un momento sempre molto atteso, che di solito si trasforma in una piccola festa improvvisata, tra selfie, battute e abbracci. Ma questa volta qualcosa ha cambiato improvvisamente il clima.

Imbarazzo per Elodie, il video diventa virale

È stato proprio durante quell’incontro, infatti, che è avvenuto qualcosa che ha piazzato la stessa cantante. Mentre chiacchierava con alcuni sostenitori, Elodie si è girata di scatto sorprendendo tutti e commentando, con l’ironia che la contraddistingue: “Ma qualcuno mi sta mettendo un dito nel sedere. Ragazzi, mi avete messo un dito nel sedere?”.

Parole che hanno lasciato per un attimo i presenti senza fiato, salvo poi trasformarsi in una risata generale. La scena, ripresa da un fan e pubblicata su TikTok, ha fatto immediatamente il giro del web, accumulando visualizzazioni e commenti divertiti. La clip è diventata virale in poche ore, scatenando un’ondata di reazioni ironiche e confermando, ancora una volta, quanto ogni gesto della cantante riesca a diventare un fenomeno social nel giro di un attimo.