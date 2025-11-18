Lutto nel mondo del cinema: addio alla straordinaria attrice, spesso in scena con il marito

Dawn Little Sky, attrice e artista Disney, è morta a 95 anni. Insieme al marito Eddie fu tra i primi nativi americani nel cinema e in TV.

Dopo l’addio alle Gemelle Kessler, il mondo dello spettacolo perde un’altra figura emblematica: Dawn Little Sky, attrice e artista nativa americana, è morta all’età di 95 anni al Monument Health Hospital di Rapid City, nel South Dakota. Celebre per le sue interpretazioni in film e serie televisive iconiche, e per il suo contributo artistico ai progetti della Walt Disney Studios.

Addio a Dawn Little Sky, attrice e artista Disney: la sua carriera

Nata il 17 aprile 1930 a Fort Yates, North Dakota, Dawn Little Sky ha vissuto da giovane nella riserva di Standing Rock, situata tra il North e il South Dakota. Dopo aver frequentato la Haskell Indian Nations University a Lawrence, Kansas, conobbe Eddie Little Sky, che la definì “l’Ava Gardner di Fort Yates“. Si sposarono a Roswell, New Mexico, durante un periodo passato insieme nel circuito del rodeo, per poi trasferirsi in California.

In California, iniziò a lavorare come attrice a Frontierland, a Disneyland, e come artista agli Walt Disney Studios, dove si occupava di colorare le cels dei progetti d’animazione. Come attrice, prese parte a numerosi film, tra cui Gypsy, The Apple Dumpling Gang, Dieci uomini coraggiosi (1960), La mia pistola per Billy (1974), Chief Crazy Horse (1955), Cimarron (1960), Duel at Diablo (1966) e Journey Through Rosebud (1972).

Insieme al marito Eddie, apparve anche in episodi di The Magical World of Disney, Gunsmoke, Have Gun — Will Travel e Daniel Boone.

L’addio ai figli e i nipotini

Negli anni ’70, Dawn e Eddie si trasferirono in South Dakota. Qui, Dawn ricoprì il ruolo di direttrice di un centro culturale a Eagle Butte e insegnò arte e cultura. Il marito Eddie morì nel 1997 all’età di 71 anni. Lascia i figli Tojan, Prairie Rose e John, oltre a numerosi nipoti