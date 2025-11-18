Can Yaman racconta il drastico dimagrimento e la trasformazione fisica per Sandokan, svelando i motivi del cambiamento e i retroscena dal set.

Dopo anni di attesa, rinvii e lavorazioni interminabili, Sandokan sta finalmente per arrivare su Rai1 con la presenza dell’amatissimo attore Can Yaman. Messi da parte i rumors sulla sua vita privata, l’attore amatissimo è concentrato sulla sua carriera. Dietro l’imponente produzione che lo vedrà protagonista, si nasconde però un percorso molto più complesso, fatto di trasformazioni drastiche, scene ad alto rischio e rivelazioni inattese. A raccontarlo è lo stesso attore, che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato i dettagli inediti del ruolo che lo ha messo alla prova, fisicamente ed emotivamente.

Il ritorno in TV con Sandokan

Can Yaman sta per tornare sul piccolo schermo, e alla vigilia della messa in onda di Sandokan, ha raccontato alla nota rivista uno degli episodi più impressionanti avvenuti sul set, destinato a sorprendere il pubblico fin dal primo episodio. “Mi trovavo su una canoa che salta in aria in seguito a un’esplosione. Caduto in acqua, il costume di scena ha fatto un effetto vela e mi ha avvolto tutto il corpo”, ha detto. “Non sapevo come liberarmene. Per fortuna Jan, il regista, che stava filmando sott’acqua, se ne è reso conto ed è accorso in mio aiuto”.

Can Yaman

L’attore turco ha confermato di non usare controfigure nel suo lavoro, e lo si vedrà anche in merito al cambiamento fisico che il ruolo ha imposto e che lo ha portato a una inaspettata trasformazione. Non sono mancati, poi, i dettagli sulle scene intime con Marianna, che resteranno top secret fino alla messa in onda: “Affronto le scene intime nello stesso modo in cui mi pongo in quelle d’azione: fanno tutte parte della storia. Ma provo imbarazzo quando ho davanti un’attrice che è a disagio”, ha confidato Can.

Can Yaman e la trasformazione fisica

Per interpretare la Tigre di Mompracem, l’attore turco Can Yaman ha dovuto affrontare una preparazione fuori dal comune. Non solo allenamenti intensi, ma una vera metamorfosi fisica che ha richiesto disciplina e sacrificio. “Sono dovuto dimagrire. Quando ho girato Il Turco pesavo 102 chili perché il ruolo richiedeva una figura imponente. Sandokan invece ha un fisico più asciutto e felino”, ha spiegato.

Poi la rivelazione che ha colpito e al tempo stesso incuriosito i fan: “Ho preso più di 10 chili in un mese, non mangiavo quasi nulla, seguivo il digiuno intermittente”.Una scelta drastica, accompagnata anche da un lavoro più profondo: “Ho dovuto tirare fuori l’anima di Sandokan, un combattente ma con il sorriso, un eroe umano che non uccide se non serve”.