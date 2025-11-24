Funerali Ornella Vanoni, Al Bano spiazza da Caterina Balivo: “Mi dà un pò fastidio questa cosa”

Al Bano ricorda Ornella Vanoni a A La Volta Buona e critica il modo in cui l’Italia celebra i suoi artisti solo dopo la loro morte.

Il 24 ottobre 2025, nel giorno dei funerali di Ornella Vanoni, Al Bano è intervenuto telefonicamente nella trasmissione A La Volta Buona per ricordare l’amica e collega scomparsa. Il suo intervento non è stato solo un omaggio sentito, ma anche un momento di riflessione polemica su come, troppo spesso, in Italia si celebri davvero un artista solo dopo la sua morte. Ecco le sue dichiarazioni.

Morte Ornella Vanoni: il ricordo intenso di Al Bano

“Il mio ricordo di Ornella semplicemente fantastico“, ha esordito Al Bano a La Volta Buona, visibilmente commosso. Parole semplici, ma dense di significato, che hanno tracciato il profilo di una donna straordinaria, amata non solo per la sua voce inconfondibile ma anche per la sua personalità forte e fuori dagli schemi.

“Lei era ciò che era, affascinante, intelligente, colta, femminista assoluta e con ragione“, ha proseguito il cantante, sottolineando con ammirazione la determinazione e lìeleganza intellettuale che hanno sempre contraddistinto Ornella Vanoni.

Secondo Al Bano, ogni tentativo di descrivere la cantante è destinato a risultare inadeguato: “Ogni parola che si può spendere per Ornella è sempre inferiore alla sua grande, speciale qualità“.

La polemica di Al Bano

Al Bano a La Volta Buona ha voluto portare l’attenzione su un atteggiamento diffuso, che rischia di svalutare l’importanza del riconoscimento durante la vita: “Una cosa che un pò mi dà fastidio, se posso dire, è questa perché non onoriamo finché sono in vita, chi se lo merita…“, ha aggiunto. Il suo ricordo di Ornella Vanoni si è concluso con una frase intensa e destinata a rimanere: “Una donna senza fine“.

Un’espressione che racchiude non solo lìammirazione personale, ma anche la consapevolezza dell’eredità artistica e umana che la cantante lascia al pubblico.