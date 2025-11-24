“Dimenticato dal mondo”: Giulia De Lellis sbotta sui social, cosa è successo

Polemica tra Giulia De Lellis e Gabriele Parpiglia dopo l’addio alla Newco Management: tra frecciate social e retroscena.

La recente decisione di Giulia De Lellis di lasciare la sua agenzia, la Newco Management, ha scatenato una polemica. A rilanciare il caso è stata una newsletter firmata da Gabriele Parpiglia, che ha ricostruito la vicenda attribuendo all’influencer motivazioni ben precise dietro questa scelta. La risposta della De Lellis, affidata a un commento su Instagram, non ha tardato ad arrivare e ha assunto toni particolarmente accesi.

Il motivo della rottura con l’agenzia secondo Parpiglia

Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia sostiene che dietro l’addio alla Newco Management ci sia una causa ben precisa. “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata Mariasole Pollio“, scrive, precisando che “sono successe molte altre cose che approfondiremo tra poche righe“.

Secondo il giornalista, l’ingresso della giovane conduttrice nell’agenzia avrebbe creato un certo disagio in Giulia De Lellis. “Ha iniziato a sentirsi meno unica, meno al centro, meno intoccabile“, afferma il giornalista.

La risposta furiosa di Giulia De Lellis

Gabriele Parpiglia, inoltre, ha condiviso un commento pubblicato da Giulia De Lellis su Instagram per replicare al contenuto della sua newsletter. “ATTENZIONE” ha scritto in apertura, accompagnando il testo con un’emoji d’allarme. La sua reazione è stata diretta: “Questo uomo (bandiera) dimenticato dal mondo inventa quando non sa di che parlare“. Una frase che, secondo Parpiglia, rientra nel “manuale della smentita che non smentisce nulla“.

L’influencer ha poi aggiunto: “Non spendete 1€ dei vostri soldi sudati quando parla di me“. Il culmine della risposta arriva con una dichiarazione che mira a chiudere ogni speculazione: “FALSO anche che andrò con altre agenzie. Sono sola, indipendente, felice e in pace con chiunque“.

Ma proprio su questo punto il giornalista ironizza: “Una dichiarazione così ‘in pace’ che l’ha postata con l’aggressività di una bomba a mano“.



