Filippo Magnini a Belve: parole durissime su Federica Pellegrini

Filippo Magnini si confessa a Belve: le accuse alla Procura sportiva sul caso doping e le parole amare su Federica Pellegrini

Protagonista di qualche discussione anche a Ballando con le Stelle, Filippo Magnini torna a far parlare di sé a Belve. Intervistato da Francesca Fagnani, l’ex campione di nuoto si è lasciato andare a dichiarazioni forti e inedite. Nell’intervista andata in onda su Rai2, ha affrontato sia il tema della sua relazione con Federica Pellegrini sia quello, ancora più delicato, delle accuse di doping.

Il caso doping di Filippo Magnini a Belve

Nell’intervista a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, l’ex nuotatore ha parlato del caso doping. Filippo Magnini racconta come, nel 2017, l’anno del suo ritiro, scoprì dai giornali l’esistenza dell’indagine nei suoi confronti. “Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile ma ho registrato tutto durante gli interrogatori“, ha dichiarato.

Ha accusa apertamente la Procura sportiva di aver voluto colpire lui per non toccare altri nomi: “Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline“. E rivela un episodio particolarmente grave: “Uno dei procuratori mi disse: al di là della verità questa è un faccenda personale tra me e te. Ho richiesto il dvd, ma casualmente quella frase non c’è“.

Magnini dichiara di aver scelto di non denunciare per ora: “Ho tempo per farlo. Ma ho ascoltato il consiglio del mio avvocato che mi ha detto: nella vita bisogna vincere, non stravincere“.

Le rivelazioni sulla storia con Federica Pellegrini

Alla domanda se quella con Federica Pellegrini fosse stata una storia d’amore importante, a Belve, Filippo Magnini risponde con parole cariche di disillusione: “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo“.