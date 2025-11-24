Totti, la “vendetta perfetta” contro Ilary Blasi: il piano per sabotare le nozze con Bastian

Francesco Totti potrebbe “vendicarsi” di Ilary Blasi rallentando il divorzio: a rischio le nozze con Bastian Muller.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. A distanza di tempo dalla rottura, i rapporti tra i due restano tesi, e le ultime indiscrezioni rivelano un nuovo, potenziale colpo di scena. Già dalla scorsa settimana si parla del matrimonio con Bastian Muller, ma a quanto pare non tutto filerà liscio. Dietro l’angolo, infatti, potrebbe esserci una mossa “vendicativa” da parte dell’ex della conduttrice.

Totti-Blasi, la tensione resta alta in vista della sentenza

Non è la prima volta che si parla di attriti tra Francesco Totti e Ilary Blasi, come scritto dal settimanale Chi e riportato da Today, ma l’ipotesi del matrimonio con Bastian Muller segna un ulteriore peggioramento dei rapporti.

Dopo le accuse reciproche su presunti tradimenti e la battaglia per oggetti di valore come orologi e borse, ora si profila una vera e propria guerra legale. Intanto, la conduttrice continua la sua relazione, mentre l’ex calciatore prosegue la sua storia con Noemi Bocchi.

Totti pronto a ostacolare il matrimonio della sua ex

Il settimanale Chi, con la firma di Giuseppe Candela, ha lanciato questa indiscrezione che sta facendo discutere. Ilary Blasi avrebbe intenzione di sposare Bastian Muller, ma ancora non esistono né una data ufficiale né una lista degli invitati.

Questo perché manca ancora la sentenza definitiva del divorzio da Francesco Totti. Secondo quanto rivelato da Candela, l’ex calciatore sarebbe “consapevole della volontà dell’ex moglie di risposarsi” e, per questo motivo, “potrebbe per ‘vendetta’ mettersi di traverso il prossimo marzo […] allungando i tempi del divorzio e, di conseguenza, delle nuove nozze“.

La data chiave da segnare è il 31 marzo 2025, giorno in cui è attesa l’udienza che dovrebbe sancire ufficialmente la fine del matrimonio tra i due. Inizialmente si era parlato del 21 marzo, ma il nuovo aggiornamento fornito da Chi sposta l’attenzione a fine mese.