“Mi viene da ridere”: Federica Pellegrini risponde a Filippo Magnini dopo Belve, l’affondo

Federica Pellegrini risponde alle dichiarazioni di Filippo Magnini a Belve con una frase tagliente: ecco cosa ha detto davvero la Divina e perché le sue parole hanno riacceso il caso.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di una delle ex coppie più celebri e discusse del nuoto italiano: Filippo Magnani e Federica Pellegrini. Dopo le recenti dichiarazioni dell’ex nuotatore a Belve, non sono mancate le sue parole sull’ex compagna. Ciò ha scatenato un inevitabile botta e risposta inatteso che ha riacceso l’attenzione su una storia che sembrava archiviata da tempo, ma che a quanto pare lascia ancora qualche strascico. Proprio le parole in tv dell’ex campione di nuoto hanno riportato alla luce vecchi rancori… e hanno spinto Federica Pellegrini a intervenire.

Filippo Magnini torna sul passato a Belve

Tutto nasce dall’intervista di Filippo Magnini a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e noto per non risparmiare domande scomode. Qui l’ex nuotatore ha ricordato la lunga relazione con Federica Pellegrini, durata dal 2011 al 2017, lasciando emergere un certo amaro in bocca.

“La storia con Federica Pellegrini non mi ha lasciato un bel ricordo. Sul doping hanno attaccato me per non colpire altri big”, ha dichiarato nella puntata in onda martedì 25 novembre. Incisiva anche la risposta alla domanda di Fagnani sul valore di quell’amore: “È stato un amore importante?”. Magnini ha ammesso: “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”.

Parole che hanno rimesso in circolo vecchie ferite, mostrando come la separazione, arrivata nel 2017, non sia stata semplice per nessuno dei due.

La replica di Federica Pellegrini

La risposta di Federica Pellegrini non poteva di certo tardare ad arrivare. Interpellata da La Stampa, la Divina ha scelto la via della sintesi, ma non per questo le sue parole sono passate inosservate. Nessuna polemica diretta, nessuna contro–accusa, solo un commento che pesa più di un attacco frontale.

“Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”, ha dichiarato. Una frase breve, amara, che lascia intendere molto più di ciò che dice. Ed è proprio questo velo di ironia trattenuta – o forse di disincanto – ad aver riacceso i riflettori su una storia d’amore finita, ma evidentemente non del tutto chiusa.