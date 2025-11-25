“Brigitte Bardot ricoverata da 10 giorni”: preoccupante ritorno in clinica, come sta davvero

Brigitte Bardot ricoverata da 10 giorni: la leggenda del cinema francese è tornata in clinica a Tolone. Tutti i dettagli sul suo stato di salute.

Lo scorso ottobre aveva destato scalpore un post apparso sui social e che annunciava la morte di Brigitte Bardot. Una notizia infondata, alla quale aveva replicato la stessa attrice, precisando di stare bene. Adesso però, giungono nuove notizie sul suo conto: l’iconica attrice francese, ormai 91enne, è di nuovo al centro delle cronache per un ricovero ospedaliero a Tolone. Dopo qualche settimana di tranquillità e convalescenza nella sua villa, la diva sembra essere stata nuovamente portata in clinica, suscitando interrogativi e preoccupazioni tra i fan e la stampa.

Un ritorno in clinica dopo il primo ricovero

Secondo quanto riportato dalla testata francese Nice-Matin, Brigitte Bardot sarebbe stata ricoverata nella clinica Saint-Jean a Tolone già da dieci giorni. La notizia arriva a distanza di poche settimane dal precedente ricovero, durante il quale l’attrice era stata sottoposta a un intervento chirurgico a seguito di quella che veniva descritta come “una grave malattia”, senza che fosse mai specificata la natura dell’operazione.

La diva, che da anni vive lontana dai riflettori ma continua a impegnarsi attivamente per la difesa degli animali e dell’ambiente, aveva rassicurato i fan tramite un messaggio su X: “Sto bene”, scriveva, cercando di calmare le preoccupazioni della stampa francese.

Brigitte Bardot da dieci giorni in ospedale

Dopo il primo ricovero, Brigitte Bardot era rientrata nella sua casa di Saint-Tropez per completare la convalescenza, con fonti vicine all’attrice che avevano dichiarato: “Si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità”. Tuttavia, il recente ritorno in clinica, durato ormai dieci giorni secondo Nice-Matin, ha riacceso l’attenzione dei media locali e internazionali.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni, lasciando ancora una volta aperta la domanda sul reale stato di salute della leggendaria attrice francese.