Maria De Filippi si racconta a Belve mostrando il suo lato più giocoso: tra nickname segreti e sfide a burraco online, il divertente botta e risposta con uno sconosciuto ha fatto ridere tutti.

Maria De Filippi, regina indiscussa della televisione italiana, ha nuovamente sorpreso tutti con un lato di sé poco conosciuto. Tornata ospite della puntata del 25 novembre di Belve, la conduttrice Mediaset ha raccontato un’abitudine quotidiana che la appassiona molto: il burraco online. Tra battute, nickname curiosi e sfide virtuali, ha mostrato ai telespettatori un lato più giocoso e competitivo, confermando ancora una volta che la sua personalità non si limita al piccolo schermo. E non è mancato un piccolo e simpatico colpo di scena…

Il lato nascosto di Maria De Filippi

Durante il consueto scambio con Francesca Fagnani, Maria De Filippi ha spiegato come il suo nickname online, Cattivik, derivi da un episodio vissuto in redazione: “Dalle 23 divento Cattivik. Un soprannome che mi hanno dato in ufficio, perché un giorno giravo per l’ufficio in redazione. Una persona che era con me da tanti anni stava guardando le foto di Brad Pitt. Io le dissi ‘Beh, tempi morti?’. E a quel punto sono diventata Cattivik”.

Questo soprannome è diventato il suo alias per giocare a burraco online, dove si diverte a sfidare sconosciuti anche per due ore consecutive. “Con questo nome gioco a Burraco online. Io ho la corona con un cuore vicino. Poi ci sono i coronati veri che hanno vicino cose più importanti di me… Gioco fino a che non cascano gli occhi”, ha raccontato, mostrando anche il suo tablet e le dinamiche di gioco.

il fatto che Maria De Filippi giochi a notte fonda a burraco con il nome "CATTIVIK" si sia messa ad insultare uno a caso con FraFagnani mi manda al creatore #Belve pic.twitter.com/oEr8QpL4Ow — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) November 25, 2025

Il botta e risposta che ha fatto sorridere tutti

Il momento più divertente della puntata è arrivato quando Maria e Francesca si sono sedute davanti al tavolo virtuale insieme a uno sfidante sconosciuto. La conduttrice non si è risparmiata nei commenti pungenti, aiutata da Fagnani: “Fenomeno sarai tu?”, “Scrivi, manco l’italiano”, “Guarda hai dimenticato l’apostrofo mo questo ci fa il cu*o”, ha scritto a uno degli sfidanti.

Il culmine è stato quando, davanti alla rivelazione della sua identità – “Sono Maria De Filippi” – lo sconosciuto ha risposto senza esitazione: “E io sono il Papa”. Il siparietto, divertente e spontaneo, ha mostrato un lato ironico e giocoso di Maria De Filippi che il pubblico raramente ha occasione di vedere, confermando che anche le icone televisive hanno le loro passioni segrete e momenti di leggerezza.