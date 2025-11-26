Raoul Bova e Beatrice Arnera, inseparabili anche al lavoro: lei lo segue sul set

Beatrice Arnera raggiunge Raoul Bova sul set di Don Matteo a Spoleto: la relazione procede a gonfie vele, come riportato dal settimanale Chi.

Dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni di Andrea Pisani nel podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, Raoul Bova e Beatrice Arnera si mostrano più affiatati che mai. I due attori sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si trovavano a Spoleto, dove l’attore è impegnato con le riprese della popolare fiction Don Matteo.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: la paparazzata sul set di Don Matteo

Non si è trattato solo di una fuga romantica. Beatrice Arnera ha raggiunto Raoul Bova direttamente sul set, un gesto che evidenzia la forza del loro legame. Secondo quanto riportato da Chi, l’attrice “è stata accolta con calore dalla troupe“, un’accoglienza che non è passata inosservata e che probabilmente ha reso molto felice l’attore.

Il clima sereno e l’integrazione naturale della nuova compagna nell’ambiente lavorativo del’attore rappresentano un segnale importante della serietà della loro relazione.

A dimostrazione di quanto il rapporto tra i due stia diventando sempre più stabile, ci sono anche le prime presentazioni in famiglia. Come riportato sempre dal settimanale, l’Arnera ha avuto modo di conoscere la sorella di Raoul in occasione della partecipazione dell’attore al programma La pennicanza condotto da Rosario Fiorello. Un momento significativo, che segna un ulteriore passo avanti nella loro storia.

I primi incontri con i fan

Durante una pausa tra una ripresa e l’altra, Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati visti gustare un panino con la porchetta in un chiosco vicino al set. Nonostante abbiano cercato di mantenere un profilo basso – lei con cappellino e occhiali scuri, lui con il cappuccio del cappotto calato sul volto – sono stati riconosciuti dai fan.

La reazione della coppia? Sorrisi sinceri e spontanei, confermando la loro naturalezza anche nei momenti più semplici.