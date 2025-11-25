Guerra Totti-Blasi per la figlia Isabel: Noemi Bocchi e la tata indagate, cosa starebbe succedendo

La figlia di Totti e Ilary Blasi torna al centro dell’attenzione: Isabel sarebbe stata lasciata sola in casa un anno fa, con Noemi Bocchi e la tata coinvolte. Tutti i dettagli della vicenda svelati da Repubblica.

Nelle passate ore sembra essersi scatenato un nuovo terremoto tra i due ex, Francesco Totti e Ilary Blasi, in merito alle presunte nozze della conduttrice. Adesso, l’attenzione si sposta su un caso delicato che riguarderebbe la figlia più piccola dell’ex coppia. La vicenda torna sotto i riflettori ad un anno di distanza, quando esplose la notizia della denuncia di Totti, presentata da Ilary, con l’accusa di aver lasciato la piccola Isabel in casa da sola. I nuovi dettagli sono stati resi noti dal quotidiano La Repubblica, che riporta un inedito colpo di scena.

La ricostruzione della notte del 26 maggio 2023

Secondo quanto riportato da Giuseppe Scarpa su Repubblica, tutto sarebbe iniziato quando Ilary Blasi, trovandosi all’estero, avrebbe chiamato la figlia Isabel per sincerarsi delle sue condizioni, accorgendosi che era sola. La preoccupazione l’avrebbe spinta a contattare l’ex marito e la madre, con quest’ultima che avrebbe poi chiamato il 112 per un controllo immediato, considerando anche il passato della bambina caratterizzato da una crisi respiratoria.

La volante sarebbe arrivata alle 23.20 rimanendo nel piazzale in attesa di personale femminile, mentre un dirigente della polizia avrebbe avvisato una persona dell’As Roma, che si sarebbe messa in contatto con Totti.

Alle 23.50 sarebbe rientrato Cristian, il figlio maggiore della coppia, seguito poco dopo dalla tata, che avrebbe dichiarato agli agenti di essere stata nell’appartamento dalle 21 a mezzanotte, versione contestata dagli atti giudiziari. Secondo i video girati da Ilary Blasi, Isabel era effettivamente sola in un immenso attico a due piani, con accesso a scale, terrazzi e cucina.

Ilary Blasi

Guerra in atto tra Totti e Ilary

A seguito di una lunga inchiesta, la procura ha ritenuto che la bambina non avesse corso un pericolo reale, evidenziando come fosse dotata di telefono e potesse contattare la madre, e che la tata fosse “verosimilmente” pronta a intervenire.

Tuttavia, i legali di Ilary Blasi contesterebbero questa versione, sottolineando che la bambina non era con altri bambini e che Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi – che stando a quanto emerso dal quotidiano sarebbe indagata insieme alla tata per abbandono di minore -, non avrebbero garantito una supervisione adeguata.

Ora la decisione è nelle mani del giudice, che il prossimo 1° dicembre dovrà stabilire quale versione dei fatti corrisponda alla realtà. Una vicenda delicata, che unisce gossip, cronaca e responsabilità genitoriali, e che continua a tenere alta l’attenzione del pubblico su una delle famiglie più seguite d’Italia.