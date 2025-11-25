Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

Elisabetta Canalis diventa scrittrice: “Bella, mi è uscita bene”, la svolta che spiazza

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis sorprende tutti al Vanity Fair Stories con il suo primo libro dedicato ai cani. Ecco le sue dichiarazioni durante la presentazione.

Altro che solo copertine e amori da cronaca rosa, Elisabetta Canalis adesso è anche scrittrice. Durante l’edizione 2025 del Vanity Fair Stories, svoltasi a Milano il 22 e 23 novembre, la showgirl sarda ha presentato il suo libro, “Una zampa sul cuore – storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà” Un’opera che racconta il legame profondo con i suoi cani, ecco a seguire cosa ha dichiarato l’ex Velina.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis diventa scrittrice: di cosa parla il suo libro

Durante l’evento organizzato da Vanity Fair, Elisabetta Canalis ha parlato con sincerità del suo rapporto con gli animali e di quanto abbiano segnato la sua vita. “Io penso che le anime, sia quelle delle persone che quelle degli animali, ci siano sempre intorno a noi per guidarci“, ha dichiarato davanti al pubblico.

Ha poi aggiunto: “Siamo noi poi a doverle vedere e percepire i segni. Ci sono persone che non lo fanno perché non ci credono e ci sono persone, invece, che sentono moltissimo la presenza di persone e animali che non ci sono più“.

E alla domanda su cosa insegnino i cani, la risposta è arrivata secca: “Che l’amore è fatto anche solamente di uno sguardo e tante volte anche di silenzio“. Una frase che ha commosso i presenti, e a cui lei ha aggiunto con un sorriso: “Bella, mi è uscita bene“.

Cosa farà dei ricavati del suo libro

Il libro racconta storie vere, nate dagli incontri di Elisabetta Canalis con i suoi cani. Come si legge nella sinossi, “C’è un amore che arriva in punta di piedi, con occhi profondi e zampe leggere. Non chiede nulla, eppure insegna tutto“. Animali adottati, scelti dal destino, che le hanno trasmesso “il valore dell’amore incondizionato, la forza del coraggio gentile e la libertà di rinascere“.

Infine, questa nuova svolta lavorativa ha anche anche un fine benefico: i proventi che spettano a lei andranno al rifugio di Olbia e alla fondazione Save The Dogs and Other Animals.

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 25 Novembre 2025 12:19

Bufera in Rai, volto popolare rischia il “posto” in TV: cosa è successo

“Ero già famoso, ma lavoravo gratis o con paghe bassissime”: il racconto di Enzo Paolo Turchi