Elisabetta Canalis sorprende tutti al Vanity Fair Stories con il suo primo libro dedicato ai cani. Ecco le sue dichiarazioni durante la presentazione.

Altro che solo copertine e amori da cronaca rosa, Elisabetta Canalis adesso è anche scrittrice. Durante l’edizione 2025 del Vanity Fair Stories, svoltasi a Milano il 22 e 23 novembre, la showgirl sarda ha presentato il suo libro, “Una zampa sul cuore – storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà” Un’opera che racconta il legame profondo con i suoi cani, ecco a seguire cosa ha dichiarato l’ex Velina.

Elisabetta Canalis diventa scrittrice: di cosa parla il suo libro

Durante l’evento organizzato da Vanity Fair, Elisabetta Canalis ha parlato con sincerità del suo rapporto con gli animali e di quanto abbiano segnato la sua vita. “Io penso che le anime, sia quelle delle persone che quelle degli animali, ci siano sempre intorno a noi per guidarci“, ha dichiarato davanti al pubblico.

Ha poi aggiunto: “Siamo noi poi a doverle vedere e percepire i segni. Ci sono persone che non lo fanno perché non ci credono e ci sono persone, invece, che sentono moltissimo la presenza di persone e animali che non ci sono più“.

E alla domanda su cosa insegnino i cani, la risposta è arrivata secca: “Che l’amore è fatto anche solamente di uno sguardo e tante volte anche di silenzio“. Una frase che ha commosso i presenti, e a cui lei ha aggiunto con un sorriso: “Bella, mi è uscita bene“.

Cosa farà dei ricavati del suo libro

Il libro racconta storie vere, nate dagli incontri di Elisabetta Canalis con i suoi cani. Come si legge nella sinossi, “C’è un amore che arriva in punta di piedi, con occhi profondi e zampe leggere. Non chiede nulla, eppure insegna tutto“. Animali adottati, scelti dal destino, che le hanno trasmesso “il valore dell’amore incondizionato, la forza del coraggio gentile e la libertà di rinascere“.

Infine, questa nuova svolta lavorativa ha anche anche un fine benefico: i proventi che spettano a lei andranno al rifugio di Olbia e alla fondazione Save The Dogs and Other Animals.