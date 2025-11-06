Elisabetta Canalis, rottura furiosa: l’ex Georgian Cimpeanu sbotta sui social

Georgian Cimpeanu, ex di Elisabetta Canalis, risponde ai fan sui social e perde la pazienza: la replica che lascia senza parole.

Sono ormai passate settimane di silenzi e indiscrezioni, ma nelle passate ore il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu è tornato a parlare – seppur brevemente – della sua relazione ormai conclusa con Elisabetta Canalis. Una storia d’amore vissuta lontano dai riflettori e terminata senza annunci ufficiali, ma che continua a suscitare la curiosità dei fan. L’atleta, stanco dei continui commenti sulla sua ex, ha scelto di rispondere pubblicamente, ma la sua replica non è passata inosservata.

Dalla passione allo sport alla rottura inattesa

Elisabetta Canalis, dopo la separazione dal marito Brian Perri nel 2023 – da lei stessa definita come un vero e proprio “lutto” – aveva ritrovato il sorriso accanto a Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing. I due si erano conosciuti proprio grazie allo sport, e lui aveva perfino lasciato Roma per trasferirsi a Los Angeles, dove la showgirl vive con la figlia Skyler Eva. Una relazione intensa, durata circa due anni, e caratterizzata da una differenza d’età di quindici anni che, come raccontava Cimpeanu, “non era mai stata un problema: dipende tutto dai caratteri”.

La storia, però, si è chiusa improvvisamente, senza alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei due protagonisti. Secondo alcune indiscrezioni – rilanciate dal settimanale DiPiù Tv – la rottura sarebbe legata alla presunta presenza di “terze persone”, in particolare la modella Jessica Sarfaty, ma nessuna delle parti ha mai confermato.

La replica di Georgian Cimpeanu alle domanda su Elisabetta Canalis

Nelle ultime ore, Georgian Cimpeanu ha deciso di rompere il silenzio con una serie di storie su Instagram. Rispondendo alle domande dei fan, uno di loro gli ha chiesto i motivi della fine con la Canalis. La reazione del fighter non si è fatta attendere: con un visibile gesto di fastidio, ha sbuffato e alzato gli occhi al cielo, per poi rispondere in modo diretto e secco. “Che noiosi che siete. Comunque apro il discorso e lo chiudo qua: se avete iniziato a seguirmi per que

llo, come siete arrivati potete tranquillamente andare via”, ha detto Cimpeanu. Un messaggio chiaro, che ha chiuso definitivamente ogni possibilità di approfondimento sulla vicenda. L’atleta ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli, segno che, per lui, la relazione con Elisabetta Canalis appartiene ormai al passato. Nel frattempo, la showgirl sembra aver ritrovato la serenità accanto al rugbista Alvise Rigo, con cui è stata avvistata in atteggiamenti complici e affettuosi.