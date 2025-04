Elisabetta Canalis tradita dal compagno George Cimpeanu con una top model: la relazione è giunta al capolinea.

È ufficiale: Elisabetta Canalis è di nuovo single. La showgirl e modella italiana avrebbe chiuso definitivamente la relazione con George Cimpeanu, sportivo e personal trainer, dopo la scoperta di un presunto tradimento. A riportare la notizia è il settimanale DiPiùTv, che ha rivelato alcuni retroscena scottanti sulla rottura. Ma scopriamo tutti i dettagli dello scoop che sta infiammando il web.

Elisabetta Canalis: il tradimento e la scoperta shock

Dopo la fine del matrimonio con il chirurgo Brian Perri, padre della piccola Skyler Eva, Elisabetta sembrava aver ritrovato la serenità accanto a Cimpeanu. La relazione, nata a Los Angeles, aveva riacceso nei fan la speranza di vederla finalmente felice. Ma qualcosa è andato storto.

Secondo quanto riportato, Elisabetta Canalis avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare del compagno. A scriverli, pare, sia stata una delle clienti che George segue come personal trainer.

Ma la donna in questione non è una sconosciuta: si tratterebbe di Jessica Michel Serfaty, top model di 34 anni ed ex di Leonardo Maria Del Vecchio.

Un nuovo capitolo per Elisabetta Canalis

La notizia ha sorpreso i fan della coppia, che solo pochi mesi fa sembrava più affiatata che mai. Canalis, però, avrebbe reagito con decisione, ponendo fine alla storia senza tentennamenti. Del resto, in passato aveva già vissuto esperienze simili, come confessato in un’intervista: “Bobo mi tradiva in continuazione, ma non era molto bravo a nasconderlo“.

Al momento, Elisabetta sembra concentrarsi completamente sulla figlia e sui suoi progetti personali. Tuttavia, non ha ancora ufficializzato la presunta rottura dal compagno.

Chi le è vicino racconta che sta cercando di voltare pagina, anche se l’amarezza per l’accaduto è evidente. I fan, nel frattempo, le inviano messaggi di supporto sui social.