Manila Nazzaro svela dettagli intimi su Oradei, ma le tempistiche non tornano. La replica piccata di Amoruso.

Manila Nazzaro, attualmente protagonista del reality The Couple insieme al marito Stefano Oradei, ha rilasciato una dichiarazione che ha generato grande scalpore.

Durante la prima puntata del programma, trasmessa il 7 aprile su Canale 5, l’ex Miss Italia ha raccontato che la prima volta con Oradei è avvenuta a gennaio 2023. Un dettaglio intimo che ha destato particolare attenzione non solo per la sua natura privata, ma soprattutto perché sembrerebbe smentire quanto affermato dalla stessa Nazzaro in passato. Le tempistiche non sembrerebbero tornare, soprattutto considerando che in passato era legata a un altro uomo, che ha colto l’occasione per dire la sua. Scopriamo che cosa è successo.

Le dichiarazioni contrastanti di Manila Nazzaro

Nel salotto di Verissimo Manila Nazzaro aveva affermato che la relazione con Stefano Oradei fosse iniziata solo a marzo 2023, dopo la rottura con Lorenzo Amoruso, suo compagno per oltre sei anni.

“Non l’ho mai tradito, ci siamo lasciati a gennaio” dichiarava all’epoca la showgirl. Tuttavia, il racconto più recente a The Couple suggerisce che l’intimità tra lei e Oradei fosse già cominciata prima della presunta fine ufficiale con Amoruso.

Le parole di Manila Nazzaro non sono passate inosservate nemmeno a Lorenzo Amoruso, che ha deciso di esprimersi attraverso i social.

La reazione di Lorenzo Amoruso alle rivelazioni di Manila

In una story su Instagram, l’ex calciatore ha dichiarato: “Dopo più di due anni e dopo aver subito bugie e insulti televisivi, la verità è venuta fuori“. Amoruso ha, così, lasciato intendere di essersi sentito tradito e ingannato, e sottolinea la contraddizione tra le diverse versioni raccontate da Nazzaro nel corso del tempo.

Con un tono pungente, aggiunge: “Chi vive nella menzogna deve ricordarsi anche le bugie che racconta“. Le sue parole hanno trovato riscontro nei commenti degli utenti online, molti dei quali si sono schierati dalla parte dell’ex calciatore.

Al momento Manila Nazzaro non ha rilasciato ulteriori commenti per chiarire la situazione. I fan attendono un suo intervento pubblico.