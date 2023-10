Replica fortissima di Lorenzo Amoruso dopo le parole di Manila Nazzaro sulla loro relazione finita. L’ex calciatore ha scritto un messaggio social.

La loro relazione è finita da diverso tempo e Manila Nazzaro pare essere, adesso, felicissima con Stefano Oradei. Eppure, la storia con Lorenzo Amoruso fa ancora parlare. L’ex Miss, infatti, ha raccontato a Verissimo alcuni dettagli che hanno portato all’interruzione del loro rapporto scatenando, di conseguenza, la reazione al veleno dell’ex calciatore.

Lorenzo Amoruso replica al veleno a Manila Nazzaro

Manila Nazzarro

Come detto, la Nazzaro adesso vive la sua vita con grande gioia grazie alla serenità che ha trovato con Stefano Oradei. Una tranquillità che, però, è stata difficile da raggiungere vista la fine difficoltosa del precedente rapporto.

L’ex Miss, infatti, ha spiegato che la relazione con Amoruso sia finita a causa di discussioni molto frequenti avvenute in ‘modalità sbagliate’. La donna ha raccontato di essersi sentita spesso “umiliata e denigrata, offesa”. Tra gli altri passaggi delle sue parole anche alcuni riferimenti a commenti dell’ex sui social che l’hanno denigrata e ferita.

L’intervista della bella Manila non è passata inosservata al diretto interessato che ha scelto di rispondere in modo sottile ma decisamente forte.

Lorenzo ha, infatti, condiviso una storia su Instagram che è parsa fare riferimento proprio alla sua ex: “Un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa ma la creazione è silenziosa. Cresci in silenzio”.

A questa frase, che pare essere una chiara replica alla ex fidanzata, si sono aggiunti anche altri pensieri: “Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizza la crepa riempiendo la spaccatura dell’oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita e ha una storia, diventa più bella”. E ancora: “Le persone belle sono quelle che ti lasciano senza parole con i fatti”.

Siamo sicuri che la questione tra loro non finirà certo qui…

Di seguito anche parte dell’intervista dell’ex Miss a Verissimo condivisa proprio in un post Instagram del programma: