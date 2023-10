Amicizia finita o solo una discussione? Nikita Pelizon non ci sta e pubblica sui social alcune chat avute con Antonella Fiordelisi.

Alta tensione tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Le due, forse, ex amiche si sono scambiate per diversi giorni una serie di messaggi, anche social, che, però, hanno portato ad una possibile rottura tra loro. Pare, infatti, che la vincitrice del GF Vip se la sia presa con l’amica per alcune parole dette alle spalle o verità “nascoste”…

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: arriva la lite social

Nikita Pelizon

Il punto della vicenda riguarderebbe la partecipazione, ora diventata ufficiale, della Fiordelisi alla prossima edizione di Pechino Express. In particolare, Antonella ha ringraziato pubblicamente tutte le persone che le hanno mandato un messaggio per congratularsi con lei per questa nuova avventura. Per l’ex di Donnamaria, però, tra questi messaggi è mancato quello di Nikita che riteneva essere sua amica.

Peccato che proprio la Pelizon, anche a seguito di una serie di altri commenti che Antonella stava lasciando sui social che sembravano prenderla in giro per alcune situazione lavorative, abbia sbugiardato l’amica.

La vincitrice del GF Vip 7 ha scelto di condividere tutte le chat con l’amica per smentire il fatto di non averle fatto i complimenti per la partecipazione a Pechino: “Tu quando parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti, mi raccomando, non partire senza che io ti saluti, non esiste”, ha fatto sentire la Pelizon condivdendo un vocale.

Poi ancora, in un video, ha aggiunto anche di aver rivelato all’amica i segreti e le tecniche per continuare il più a lungo possibile nel gioco di Pechino avendoci lei partecipato: “Forse ci si è dimenticati di tutti i suggerimenti ricevuti”. Tra gli altri messaggi che Nikita ha mandato alla Fiordelisi, anche quelli di sostegno in altre importanti occasioni, come il Red Carpet di Venezia e il lancio di una sua nuova collezione di gioielli.

Insomma, pare proprio che la Fiordelisi non ci abbia fatto una bellissima figura…

Di seguito anche un post su X di un utente che ha raccolto alcune delle stories delle due ragazze:

nikita sputtanando antonella, era anche ora dato che la signorina è da giorni che la punzecchia lanciandole frecciatine a destra e sinistra partendo dal suo broadcast e finendo al tweet di due giorni fa riferito al suo corso pic.twitter.com/Q8gG9d3jAp — Sam (@Samu3lin0) October 8, 2023