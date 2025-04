Dopo il malore avvertito durante il suo ultimo show, Andra Pucci si ferma e si sottopone a un intervento alle coronarie. Come sta adesso.

A fine marzo il comico Andrea Pucci aveva suscitato grande preoccupazione nei fan a causa di un malore avvertito durante il suo show. Infatti, dopo 30 minuti dall’inizio dello spettacolo, l’attore ha dovuto rinunciare a salire sul palco, e ha prontamente aggiornato i suoi fan condividendo un video sui suoi canali social in cui spiegava la situazione. A distanza di pochi giorni, il comico è tornato sui social per aggiornare i suoi fan, e ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento. Ma scopriamo tutti i dettagli e come sta adesso.

Andrea Pucci pronto a tornare sul palco: come sta il comico

Andrea Pucci è pronto a tornare sul palco dopo il momento difficile che ha attraversato. Il comico milanese ha, infatti, rivelato di aver subito un intervento alle coronarie in seguito al malore che lo aveva colpito durante uno spettacolo a Forlì.

“Ho fatto il tagliando, mi hanno messo a posto le coronarie. Sto meglio” ha dichiarato con la consueta ironia sui social attraverso un video, rassicurando così i suoi fan.

Il malore era avvenuto in modo improvviso, durante l’esibizione: dopo circa mezz’ora di spettacolo, Pucci aveva interrotto la performance, spiegando al pubblico di non sentirsi bene.

L’episodio aveva destato molta preoccupazione, soprattutto per l’improvvisa interruzione del tour in corso, che comprendeva date nei maggiori teatri e palazzetti italiani.

Il ritorno di Andrea Pucci: “Sabato e domenica riparto da Bassano del Grappa”

Nonostante l’’intervento, Andrea Pucci sembra aver recuperato rapidamente e con determinazione. “Mi sento meglio, sto facendo un grande recupero” ha scritto, sottolineando quanto l’affetto dei fan abbia contribuito al suo stato d’animo positivo.

L’artista ha poi annunciato che riprenderà il tour da dove si era interrotto: sabato e domenica sarà a Bassano del Grappa, proprio come inizialmente previsto.

Nel frattempo, le date di Milano previste per il 1° e 2 aprile sono state spostate al 4 e 5 giugno, mentre quelle dell’8 e 9 aprile slitteranno al 18 e 19 giugno. Un programma rivisto ma confermato, che testimonia la volontà dell’artista di tornare in scena al più presto.