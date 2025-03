Andrea Pucci ha un malore durante lo spettacolo: come sta il comico e che cosa è successo, gli ultimi aggiornamenti.

Andrea Pucci ha dovuto interrompere il suo spettacolo “30 anni… e non sentirli” a Forlì dopo soli 30 minuti dal suo inizio, a causa di un malore che lo ha costretto a fermarsi improvvisamente sul palco. Il comico, in tour per celebrare i suoi 30 anni di carriera, ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute tramite un video su Instagram. Scopriamo che cosa ha dichiarato il comico.

Le parole di Andrea Pucci dopo il malore

Nel suo video, Andrea Pucci ha ringraziato i numerosi fan che gli hanno inviato messaggi di sostegno, spiegando le ragioni dietro alla sospensione dello spettacolo.

“Non sto benissimo, devo fare dei controlli. Voglio essere l’Andrea che conoscete voi, ma ora non sono in quello stato” ha dichiarato, precisando che le date previste per il 1, 2, 8 e 9 aprile 2025 sono state rimandate.

Nonostante il contrattempo, Pucci ha rassicurato tutti, e ha promesso ai suoi fan che si farà vedere in forma migliore nelle prossime occasioni.

Le nuove date del tour di Andrea Pucci

Dopo l’annuncio della sospensione, Andrea Pucci ha comunicato le nuove date del suo tour. Ha spiegato che i fan che avevano acquistato i biglietti per le date di aprile possono rivedere lo spettacolo a partire da ottobre 2025, quando la data di Forlì sarà recuperata il 31 ottobre.

Le date di aprile verranno recuperate rispettivamente il 4 e 5 giugno, e l’8 e 9 giugno 2025 presso il Teatro Repower di Assago.

Pucci ha infine fatto sapere che, nonostante la situazione attuale, è pronto a tornare sul palco non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.