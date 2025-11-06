Ignazio Moser, il gesto “indelebile” per la figlia Clara Isabel: cosa si è scritto sul petto

Ignazio Moser sorprende i fan con un gesto dolcissimo dedicato alla figlia Clara Isabel: una dichiarazione d’amore indelebile che racconta tutta la gioia della paternità.

Da pochi giorni c’è un’emozione nuova nella vita di Ignazio Moser, fatta di notti insonni, sorrisi e una tenerezza che non conosce confini. Da quando è diventato papà della piccola Clara Isabel, nata dal grande amore con Cecilia Rodriguez, ogni istante sembra assumere un significato diverso. E proprio in questo periodo speciale, caratterizzato anche dai festeggiamenti dell’ottavo anniversario con Cecilia, l’ex ciclista ha voluto compiere un gesto che ha conquistato i fan. Ecco il suo nuovo tatuaggio.

La nascita di Clara Isabel e il sogno realizzato con Cecilia Rodriguez

La piccola Clara Isabel, che in famiglia viene chiamata affettuosamente “Clarita”, è nata il 15 ottobre a Milano. Non ha ancora compiuto un mese, ma ha già ispirato uno dei gesti più dolci di papà Ignazio. Moser e Cecilia Rodriguez, si sono conosciuti nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più separati. Dopo anni di amore e di attesa, si sono sposati nel 2024 in Toscana, coronando il sogno di diventare genitori. Come rivelato dalla coppia, la nascita di Clarita è stata resa possibile grazie alla fecondazione assistita, dopo cinque anni di tentativi naturali. Oggi, quel lungo percorso trova la sua espressione più bella in un gesto che il neo papà ha voluto compiere e che resterà indelebile.

Il tatuaggio d’amore di Ignazio Moser

L’ex ciclista trentino ha deciso di rendere omaggio alla sua bambina con un tatuaggio che ha già conquistato i social. Ignazio Moser si è fatto incidere sotto il pettorale il nome della sua primogenita, Clara Isabel. Su Instagram ha mostrato il momento in cui il tatuatore, nello studio “Vertigo” di Trento, incideva l’inchiostro sulla pelle. Nel video si intravedono la concentrazione e la commozione di Moser, mentre il suono dell’ago scandisce un gesto che racchiude un significato profondo. Subito dopo, l’ex ciclista ha pubblicato un selfie allo specchio per mostrare il risultato finale, accompagnando il post con un semplice cuore.