Raoul Bova e Rocío, c’è l’accordo di separazione: quel dettaglio sull’assegno “molto corposo”

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, raggiunto l’accordo di separazione: tutti i dettagli ed i retroscena sull’addio tra i due attori.

Per Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sembra essere arrivato il momento della chiarezza. La coppia, che aveva fatto sognare il pubblico con la loro storia nata sul set, ha scelto di voltare pagina nel modo più sereno possibile. Proprio in questi giorni, seppur in modo separato, i due attori hanno festeggiato in modo tenero il compleanno della piccola figlia Alma. Eppure, dietro l’immagine pacata delle ultime apparizioni pubbliche, emergono nuovi retroscena che svelano i dettagli dell’accordo di separazione, ormai alle battute finali.

L’accordo di separazione: i punti chiave

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i legali dei due attori – l’avvocato Antonio Conte per Rocío e David Leggi per Raoul – sarebbero pronti a formalizzare entro metà novembre l’intesa raggiunta in tempi record. Nonostante la separazione non riguardi un matrimonio ufficiale, i termini dell’accordo hanno richiesto un equilibrio attento tra affetti, casa e futuro delle figlie Luna e Alma.

Tre, in particolare, i punti chiave: l’assegnazione della casa a Rocío, l’affido condiviso delle bambine con collocamento presso l’abitazione materna, e un assegno di mantenimento “molto corposo”. Ma c’è di più: secondo le indiscrezioni, Bova verserebbe anche una quota “a titolo di indennità”, come forma di risarcimento morale per la sofferenza subita dalla donna. Secondo il settimanale, si tratterebbe di “una quota che ripari il danno d’immagine e la sofferenza morale subìti dall’attrice spagnola”.

I retroscena sul loro addio tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

Ospite di Fiorello e Biggio a La Pennicanza, Rocío ha scelto toni concilianti per raccontare la fine del rapporto: “Ormai siamo ex ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede”. Un messaggio di equilibrio e maturità che, secondo il settimanale, nasconderebbe però anche momenti di tensione. Fonti vicine all’attrice parlerebbero infatti di una Rocío “furibonda”, ma non vendicativa: “Non si è mai frapposta tra Raoul e le figlie: la vendetta non è mai stata un’opzione”. Un addio, dunque, gestito con discrezione e rispetto, ma non privo di ferite. E ora, mentre l’accordo di separazione si avvia verso la firma definitiva, i due attori sembrano pronti a scrivere – ciascuno per conto proprio – un nuovo capitolo di vita, nel segno della serenità delle loro bambine.