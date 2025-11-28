Melissa Satta sempre più vicina alla famiglia Beretta: a Milano con il fidanzato Carlo e la suocera Umberta per una serata dedicata al burraco.

Il burraco è il gioco amato da molti vip. Dopo la confessione di Maria De Filippi a Belve, anche Melissa Satta si è lasciata conquistare dal passatempo più chic del momento. Sempre più inserita nella sfera privata del compagno Carlo Beretta, la showgirl 39enne ha preso parte a una raffinata serata milanese dedicata proprio al burraco. Al suo fianco non solo il fidanzato, ma anche la madre di lui, Umberta Gnutti Beretta.

Melissa Satta e Carlo Beretta: un amore che coinvolge anche il figlio Maddox

Il legame tra Melissa Satta e Carlo Beretta, 28 anni, appare sempre più forte. I due sono legati da oltre un anno e nonostante gli undici anni di differenza, la showgirl aveva chiarito il suo pensiero nel podcast One More Time: “Alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente… Bisogna dare la possibilità alle persone di farsi conoscere e poi ci si può fare un’idea“.

Particolarmente significativo per lei è il rapporto che il fidanzato ha costruito con suo figlio Maddox, avuto da Kevin Prince Boateng. “L’attenzione che ha verso Maddox è la prima cosa che io noto, così come il rispetto che ha nei suoi confronti“, aveva detto.

La serata al burraco con la suocera Umberta Gnutti Beretta

Durante una serata, organizzata a Milano, Melissa Satta ha sfoggiato un elegante abito animalier, in perfetta armonia con il look scelto da Umberta Gnutti Beretta.

Le due donne, infatti, si sono mostrate in sintonia anche nello stile, immortalate in una foto condivisa nelle Storie Instagram della madre di Carlo, dove compaiono insieme a lui e a un’amica. Un’immagine che racconta più di mille parole: è ormai di casa.

La serata era parte della “Burraco Society“, come definita dalla stessa madre di Carlo Beretta, una vera reunion tra amici appassionati del celebre gioco con le carte francesi. Al tavolo, la showgirl si è immersa nel gioco, osservando con attenzione le proprie carte per formare le combinazioni e sequenze vincenti, chiamate “burrachi” se composte da almeno sette carte.