Michelle Hunziker si racconta in un’intervista a Elle e condivide una riflessione inaspettata sul percorso che l’ha portata al successo.

Non si parla solo dei suoi amori o dei gossip di famiglia, dietro quel sorriso che buca lo schermo, Michelle Hunziker ha costruito tutto da sola, a forza di coraggio e voglia di imparare. Lo racconta lei stessa, in un’intervista rilasciata a Elle, durante una tappa a Lugano per un tour con Svizzera Turismo.

Michelle Hunziker, una cosa per cui si sente svizzera e una per cui è italianissima

Alla domanda su cosa la faccia sentire più svizzera e cosa invece più italiana, a Elle, Michelle Hunziker risponde senza esitare: “Sono svizzera a tutti gli effetti perché sono puntualissima: arrivo sempre prima! Anche in televisione rimango sempre stupita che gli uomini impieghino più tempo di me a truccarsi o pettinarsi. La puntualità per me è una forma di rispetto“.

Ma c’è una parte di lei che parla italiano, e non solo per la lingua: “Sono molto italiana per l’amore verso il cibo. Ho imparato ad apprezzare la cucina italiana: amo mangiare tanto, ma di qualità. Sedersi a tavola con la propria famiglia, condividere un pasto e conversare… questa è una cosa tipicamente italiana. E poi l’amore per la vita e la passione: quella l’ho adottata subito“.

“Sono nata senza talenti particolari”

Michelle Hunziker non si definisce una donna piena di talenti, anzi: “Ho avuto tanto coraggio di buttarmi. Sono anche molto folle, e forse l’unica grande qualità che ho. Io sono nata senza talenti particolari, ma ho avuto tanta fame, tanta voglia di imparare“. Una confessione sorprendente da chi, negli anni, ha attraversato con successo mondi come la TV, il teatro, la musica e l’imprenditoria.

E quando si spengono le luci? La conduttrice chiude le sue giornate con una sola certezza: “Io vado a letto super grata, sono sempre felice e anche quando ci sono i momenti difficili, perché li abbiamo tutti, ma ho sempre tantissime cose per le quali essere estremamente grata“.