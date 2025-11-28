Alessandra Amoroso è tornata al lavoro: la sua prima apparizione dopo la gravidanza

La cantante Alessandra Amoroso torna ufficialmente al lavoro dopo la nascita della figlia: prima esibizione pubblica al concerto benefico a Milano.

Dopo la foto pubblicata da Emma, è ufficiale: Alessandra Amoroso è tornata. A quasi tre mesi dalla nascita della piccola Penelope Maria, la cantante salentina ha fatto il suo primo passo nel mondo del lavoro con un’apparizione pubblica molto attesa. Ieri sera, è salita sul palco del concerto benefico “La Musica nel Cuore” a Milano.

Alessandra Amoroso torna a lavoro: il concerto benefico

Dopo il parto della figlia Penelope Maria avvenuto lo scorso 6 settembre a Roma, come riportato da Today, Alessandra Amoroso ha scelto un’occasione speciale per tornare a cantare. Il concerto benefico “La Musica nel Cuore“, che si è svolto in una gremita Piazza Duomo a Milano, ha rappresentato il contesto perfetto.

Musica e solidarietà insieme per un evento che sostiene la Fondazione Buzzi, impegnata nella realizzazione del nuovo Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Cure Palliative dell’Ospedale dei Bambini “V. Buzzi”.

La felicità dei fan per il suo ritorno

È stato un ritorno dolce ma potente, aggiunge il sito Today, la cantante di 39 anni ha emozionato tutti con “Fino a Qui“, “Immobile“, “Comunque Andare” e la toccante cover di “Silent Night“. Il pubblico, sorpreso e felice di rivederla, ha subito riempito i social di video, applausi virtuali e messaggi d’affetto per la neo-mamma.

Per Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici e ormai artista affermata nel panorama musicale italiano, la partecipazione al concerto benefico ha avuto un valore particolarmente profondo.

Non si è trattato solo di un’esibizione, ma di un simbolico ritorno alla vita pubblica dopo la nascita della sua primogenita. Durante le sue apparizioni pubbliche, la cantante ha più volte ribadito quanto si senta fortunata nel poter conciliare maternità e carriera, affermando con sincerità: “Sono una privilegiata“.