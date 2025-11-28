Mercedesz Henger zittisce gli hater sul presunto seno rifatto in gravidanza: con sarcasmo e ironia, l’influencer replica alle critiche social.

Dopo aver annunciato che mostrerà il volto della piccola Aurora, Mercedesz Henger ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lo ha fatto senza mezzi termini. In un reel pubblicato sul suo profilo Instagram, la 34enne ha risposto con tono pungente ad alcune delle domande più assurde ricevute da quando ha annunciato la gravidanza. Tra queste, non è mancata quella sul suo décolleté, diventato più prosperoso.

Mercedesz Henger risponde alle critiche sul suo corpo

Seduta tra vestitini rosa appena acquistati per la futura bambina, Mercedesz Henger ha esordito nel video con una frase destinata a diventare virale: “Oggi risponderò ad alcune delle domande più stupide che mi sono state fatte da quando sono incinta“.

La figlia di Eva Henger ha voluto rispondere a chi le ha fatto notare un aumento di peso: “Sì, ho messo su qualche chilo, nello specifico 5. Succede quando si è incinte, non lo sapevate?“.

Inoltre, ha replicato anche alle critiche per i suoi allenamenti durante la gravidanza, spiegando che si allena sotto controllo di un professionista: “Farlo nel modo giusto, con cura e attenzione essendo seguiti da un personal trainer, va bene. Ci tengo sicuramente più io alla salute di Aurora che voi…“.

Il “giallo” sul seno rifatto durante la gravidanza

Tra le domande più assurde ricevute durante la gravidanza, spicca la curiosità insistente riguardo al suo seno, apparso più abbondante rispetto al passato.

La risposta di Mercedesz Henger è stata chiara e carica di sarcasmo: “Pensavo fosse una cosa risaputa, sì mi si sta ingrandendo e non l’ho rifatto, non di nuovo. Si sta ingrandendo perché si sta preparando ad allattare, non lo sapevate?“. Una frase che non solo chiude la questione, ma lancia anche una frecciata a chi dimostra poca sensibilità verso i naturali cambiamenti del corpo femminile durante la gravidanza.