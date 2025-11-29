Un vecchio post pubblicato su Facebook rivela il debutto di Achille Lauro nella Thai Boxe nel 2012: ecco i commenti degli utenti.

Achille Lauro lo conosciamo per i look stravaganti, per il suo ruolo a volte turbolento a X Factor, per le canzoni che fanno emozionare, ma forse molti non sanno che l’artista ha anche un passato da sportivo. Proprio sul suo profilo Facebook, infatti, è possibile rintracciare un post che documenta il suo esordio nella Thai Boxe.

Achille Lauro e la passione per il Thai Boxe: il debutto nel 2012

Nel post pubblicato su Facebook da Achille Lauro si legge chiaramente: “2012 ESORDIO THAI BOXE ‘K.O. tecnico’ al 1′ minuto #ContattoPieno“. L’immagine che accompagna la didascalia è sfumata, ma lo ritrae durante un combattimento, mentre si scontra con un avversario. Anche se il volto non è nitido, è possibile riconoscerlo da alcuni tatuaggi visibili.

La Thai Boxe, conosciuta anche come Muay Thai, è un’arte marziale e uno sport da combattimento con origini antiche, derivato dalla Mae Mai Muay Thai, tecnica di lotta tradizionale della Thailandia. Questa disciplina è nota per l’ampio utilizzo di tecniche di percussione in piedi e movimenti di aggancio, rendendo gli incontri spettacolari e intensi.

I commenti sotto al post

I commenti sotto al post di Achille Lauro sono numerosi e mostrano reazioni diverse: c’è chi ironizza scrivendo: “Sarai forte a thai boxe ma nel rap stai sotto a Inoki“. Mentre c’è chi invece riconosce il valore dell’impresa sportiva e lo incoraggia: “Grandissimo, complimenti, il primo match di contatto pieno è un momento bellissimo“.

Un altro fan esprime ammirazione sia per la carriera musicale sia per la forma fisica: “Musicalmente stimabile ed anche atleticamente! Manda il video!“. Alcuni si soffermano sulla potenza dell’incontro, affermando con stupore: “L’ha fatto, l’ha colpito davvero“.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Facebook: