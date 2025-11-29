“Cellulare-gate” per Elodie e misteri sull’eredità di Pippo Baudo: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non c’è solo il video dell’ultima apparizione di Belen Rodriguez e la sua replica a far discutere o il caso del lastra-gate a Ballando. Negli ultimi giorni, le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione si sono susseguite senza sosta.

Tra gli episodi più chiacchierati del momento spiccano il “cellulare-gate” di Elodie, che ha allontanato con fastidio un telefono durante un concerto scatenando il web, e il caso dell’eredità di Pippo Baudo che non è stata accettata. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 24 al 28 novembre 2025.

Pamela Camassa, il viaggio con il nuovo amore dopo Filippo Bisciglia

In questa settimana piena di gossip è arrivata la conferma ufficiale: Pamela Camassa ha un nuovo amore. Dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia, la showgirl è volata in Turchia per una vacanza tra Istanbul e Cappadocia, come riportato dal suo profilo Instagram, dove si è mostrata sorridente accanto a un nuovo volto: Stefano Russo.

La frequentazione, iniziata al circolo romano The Fox durante le partite di paddle, è stata confermata dalla stessa Pamela Camassa: “Ci stiamo frequentando, si ricomincia con un nuovo capitolo di vita“.

Filippo Magnini vs Federica Pellegrini: il botta e risposta a distanza

Tra una vacanza romantica e un botta e risposta al veleno, il mondo dello spettacolo questa settimana non ha deluso. A riaccendere i riflettori ci pensano Federica Pellegrini e Filippo Magnini. No, non è un ritorno di fiamma, ma un ritorno di frecciatine.

L’ex nuotatore ha parlato della loro storia a Belve, descrivendola come “travagliata” e ammettendo: “Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo“.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno spinto la Divina a replicare: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così.

Chiara Ferragni, chiesti 1 anno e 8 mesi per il Pandoro gate. Ma spunta una troupe misteriosa

Settimana delicata per Chiara Ferragni, tornata in tribunale per il processo sul Pandoro-gate. La Procura di Milano ha avanzato la richiesta di condanna a un anno e otto mesi. L’imprenditrice digitale ha ribadito la sua posizione, affermando di aver agito in buona fede e di non aver mai “lucrato” sulla beneficenza.

Ma a sorprendere i presenti non è stata solo la richiesta dei pm. In tribunale, è stata segnalata la presenza di una troupe con telecamera non autorizzata, allontanata poco dopo dai carabinieri. Secondo quanto riportato dai cronisti sul posto, non si trattava di giornalisti accreditati, e questo ha fatto scattare le speculazioni: si sta forse girando The Ferragnez 3?

Elodie, caos al concerto: reagisce a una ripresa ravvicinata, ma non era un fan

Durante una tappa del suo tour a Messina, Elodie è stata protagonista di un episodio che ha fatto rapidamente il giro del web. Mentre si esibiva sul palco, ha notato un telefono troppo vicino mentre era piegata e, con un gesto deciso, lo ha allontanato, continuando a cantare senza interrompersi.

Ma a sorpresa, si è poi scoperto che non si trattava di un fan, bensì di Antonio Caffo, giornalista e fotoreporter accreditato. Dopo le critiche ricevute online, lo stesso Caffo ha chiarito la sua posizione: “A poca distanza dal palco, non sopra, ho iniziato a scattare foto e video come mi è stato concesso fino al quarto brano, e lei, come se fossi un fan di passaggio anche troppo invadente, ha pensato bene di colpire il mio cellulare“.

Ha poi aggiunto: “Non ho nulla contro Elodie e la sua arte fatta di provocazione che non giudico e che anzi rispetto“.

Pippo Baudo, il giallo sull’eredità: nessuno l’ha ancora accettata

Infine, questa settimana si è tornati a parlare dell’eredità di Pippo Baudo, a mesi dalla sua scomparsa. Nonostante il testamento sia stato aperto il 7 settembre, nessuno degli eredi ha ancora accettato ufficialmente il lascito.

Al centro della questione ci sarebbero dubbi sul valore reale del patrimonio, come riportato da Il Fatto Quotidiano, stimato inizialmente intorno ai 10 milioni di euro, ma secondo i familiari sarebbe una cifra sottovalutata.

Oltre ai due figli, nel testamento compare anche Dina Minna, storica segretaria del conduttore, presenza discreta ma costante nella sua vita. Una scelta che ha generato malumori familiari e accese discussioni, come quella sollevata da Katia Ricciarelli, ex moglie del conduttore. In attesa di una valutazione definitiva, l’eredità del grande presentatore resta per ora in sospeso.