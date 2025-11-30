Rosanna Banfi confida a DiPiù il ritorno del tumore ai polmoni e l’immediata reazione del padre Lino Banfi: le dichiarazioni.

Dopo l’annuncio sui social, Rosanna Banfi ha deciso di aprirsi completamente al settimanale DiPiù, raccontando nei dettagli la sua battaglia contro un nuovo tumore, questa volta ai polmoni. Un racconto intimo, in cui emergono la determinazione, la paura e soprattutto l’amore della sua famiglia, tra cui il padre Lino Banfi e la sua reazione alla notizia.

Rosanna Banfi e il ritorno del turmore dopo 16 anni

“Dopo sedici anni l’incubo è tornato“, ha dichiarato Rosanna Banfi, ricordando il primo tumore al seno affrontato anni fa con due interventi chirurgici e un ciclo di chemioterapia. Oggi la diagnosi è diversa: si tratta di un adenocarcinoma al polmone destro.

La scoperta è avvenuta dopo una TAC che ha mostrato una macchia sospetta: “Questa macchia si chiama ‘ground glass’, cioè opacità a vetro smerigliato“, hanno spiegato i medici. A quel punto, senza esitare, l’attrice ha deciso di sottoporsi a ulteriori esami.

L’esito dell’istologico è stato chiaro. Fortunatamente, si tratta di un tumore “circoscritto e senza metastasi“, una condizione diversa rispetto a quella affrontata in passato. La Banfi ha già subito un intervento e si prepara ad affrontare il percorso con la forza che la contraddistingue: “Se ho sconfitto il male la prima volta, posso farcela di nuovo. Non ho alcuna intenzione di dargliela vinta“.

La reazione del padre Lino Banfi

La forza per andare avanti arriva dalle persone che le vogliono bene. “A cominciare dal mio papà: lui ha la sua età, i suoi acciacchi, i suoi dolori, eppure è un ciclone di ottimismo“, racconta Rosanna Banfi.

Parla anche del marito, dei figli e della nipotina, pilastri fondamentali nella sua vita: “Voglio che i miei familiari percepiscano la mia forza, soprattutto il mio papà: lui già soffre tanto per il vuoto lasciato dalla scomparsa di mamma e ora non voglio che stia in pena per me“.

E il legame con Lino Banfi emerge con intensità. “È stato uno scossone ma mi ha detto: ‘Sei una roccia, figlia mia, andrà tutto bene’“, rivela, aggiungendo con affetto: “Mi tempesta di chiamate, a tutte le ore, fino a tarda sera. In questi giorni è particolarmente apprensivo. Ma ci sta. E mi basta sentire la sua voce per sorridere alla vita“.