Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso: una lunga amicizia nata in TV e finita per colpa di un uomo. Il settimanale DiPiù ricostruisce i retroscena.

Oggi siamo abituati a vederle punzecchiarsi e lanciarsi frecciatine a Ballando con le stelle, ma un tempo Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso erano molto più che semplici colleghe. Erano amiche, complici, presenti l’una per l’altra anche fuori dagli studi televisivi. Una sintonia costruita nel tempo, iniziata sul piccolo schermo e cresciuta tra cene, aperitivi e perfino vacanze insieme.

Ma qualcosa si è rotto. A raccontare nel dettaglio cosa ha portato alla rottura è stato il settimanale DiPiù, svelando un retroscena che ha lasciato tutti sorpresi.

Lucarelli-D’Urso, da La Fattoria a Pomeriggio Cinque: l’inizio di un’amicizia

Tutto ha avuto inizio nel 2006, quando Barbara D’Urso fu tra le prime a credere nel potenziale televisivo di Selvaggia Lucarelli. All’epoca, la giurata partecipava al reality La Fattoria, programma di successo, e da lì nacque un rapporto speciale tra le due.

Dopo la fine del reality, la D’Urso volle Selvaggia al suo fianco come opinionista a Pomeriggio Cinque, dal 2008 al 2011. Un rapporto professionale ma anche personale, come dimostrano le parole della Lucarelli in una videointervista: “Barbara D’Urso è una professionista preparata, simpatica e con cui si lavora bene“.

Selvaggia Lucarelli ricordati sempre CHE TI HA INVENTATA BARBARA D’URSO, ricordatelo, a vita. #BallandoConLeStelle

pic.twitter.com/n1iLs7JuDp — ☾ (@threeamxiety) October 25, 2025

La loro amicizia andava oltre le telecamere. Alcuni amici ricordano come si vedessero spesso, condividessero aperitivi e talvolta partissero insieme per qualche giorno di relax o per partecipare a serate.

Il legame spezzato da un uomo: il retroscena

A incrinare irrimediabilmente questa amicizia fu la comparsa di Vicky Gitto, pubblicitario milanese e compagno di Selvaggia Lucarelli dal 2009 al 2012. La loro fu una storia intensa, fatta di amore e convivenza, ma anche di alti e bassi.

Dopo la fine della relazione, secondo quanto riportato da Novella 2000 e ripreso da DiPiù, Barbara D’Urso iniziò a frequentare proprio lui. I due furono fotografati insieme a cena nel maggio e nel giugno 2012, quando la separazione con la Lucarelli era ancora fresca.

“Proprio all’amica Barbara, Selvaggia, sofferente, chiedeva conforto e consigli su come portare avanti la relazione con Vicky“, si legge nell’articolo. Un episodio in particolare confermò il gossip.

Il 22 luglio 2012, il pubblicitario inviò un messaggio di auguri alla giurata con scritto: “Mi sembra più triste far finta di averlo dimenticato. Buon compleanno“. La Lucarelli rispose con il suo consueto sarcasmo: “Infatti è il 30… Quasi gli anni della tua nuova fiamma per gamba“.

Più tardi, sulla sua pagina Facebook, parlò apertamente del dolore provocato da certe delusioni: “Nel mio caso, la meschinità è stata andarsi a prendere, per un po’, la mia amica famosa, per due foto sui giornali. Quella che gli avevo presentato io. E poco importa se lei ha vent’anni più di me o giù di lì. Me ne sono stata zitta per quasi un anno e ho incassato. Non ho sofferto. Ero anestetizzata da anni di bassezze“.