A Verissimo, Antonella Mosetti racconta l’amore con Emanuele Cerroni e difende con fermezza la sua attività su OnlyFans.

Dopo essere uscita allo scoperto sui social con il nuovo compagno, Antonella Mosetti ha raccontato tutti i dettagli della sua vita privata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Tra amore, dolore personale e carriera, la showgirl ha messo al centro della sua intervista anche un tema che fa discutere: la sua attività su OnlyFans.

Antonella Mosetti e il corteggiamento duranto otto mesi

Sul fronte sentimentale, a Verissimo, Antonella Mosetti ha raccontato come l’amore con Emanuele Cerroni sia arrivato in un periodo buio, segnato dalla morte del padre. Proprio per affrontare quel dolore, aveva deciso di lasciare L’Isola dei Famosi.

“Ci ha messo otto mesi a convincermi“, ha confessato la showgirl, spiegando che all’inizio lui era solo un amico. Il cambiamento è avvenuto in viaggio: “Mi ha raggiunta a Marrakech, dove ero in viaggio con un’amica, e lì tra cibo, balli e sorrisi il mio cuore è impazzito“.

Un amore nato con lentezza, ma che oggi appare solido e consapevole. Anche perché entrambi arrivano da esperienze forti. La showgirl ha parlato apertamente anche dei tanti aborti subiti, dicendo con sincerità: “Sarei potuta essere madre di quattro figli se non avessi avuto tutti gli aborti che ho avuto. E invece tra poco potrei diventare nonna. Va bene così. Anche Emanuele ha già due figlie“.

Il suo lavoro su OnlyFans

Nel suo racconto a cuore aperto a Verissimo, Antonella Mosetti ha voluto chiarire senza mezzi termini il rapporto tra la sua carriera su OnlyFans e la relazione con Emanuele Cerroni. L’uomo, legato a lei dalla scorsa estate, non avrebbe mai ostacolato le sue scelte lavorative: “Mi ha conosciuta così, sa che non può decidere al posto mio“. Un’affermazione diretta, che chiude ogni tipo di polemica o giudizio sulle sue attività online.