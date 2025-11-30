Lorenzo Musetti papà bis: la foto sui social e il nome scelto con Veronica Confalonieri

Lorenzo Musetti, papà per la seconda volta: l’annuncio social con Veronica Confalonieri svela il nome del piccolo.

E mentre il gossip si infiamma attorno a un possibile matrimonio tra Jannik Sinner e la sua fidanzata, Lorenzo Musetti vive un’emozione tutta sua e profondamente speciale: è diventato papà per la seconda volta. La compagna Veronica Confalonieri ha dato alla luce un altro maschietto, che arriva a poco più di un anno dalla nascita del primogenito Ludovico, venuto al mondo il 15 marzo 2024. Di seguito, il tenerissimo annuncio sui social e il nome scelto per il nuovo arrivato.

Chi è Veronica Confalonieri, la compagna di Lorenzo Musetti

Veronica Confalonieri è originaria di Sanremo ed è nata nel 2002. È sempre stata legata al mondo del tennis, anche grazie alla sorella maggiore Valentina, che ha praticato questo sport a livello agonistico e oggi è allenatrice, oltre che moglie del tennista Gianluca Mager.

Dopo aver studiato allo IED, l’Istituto Europeo del Design, lavora oggi nel team grafico di Sky Sport. Vive a Montecarlo insieme a Lorenzo Musetti.

Lorenzo Musetti, papà bis: il dolce annuncio social e il nome del piccolo

Lorenzo Musetti ha scelto i social per condividere con i fan uno dei momenti più importanti della sua vita: la nascita del secondo figlio. L’annuncio è arrivato con un post condiviso insieme alla compagna Veronica Confalonieri, in cui appare una tenera foto in bianco e nero che mostra il neonato nella culla, circondato dalle mani dei genitori.

La didascalia del post recita “L’amore si moltiplica“, parole semplici ma profonde che racchiudono tutta la felicità di questo momento. Nell’immagine si intravede parte del viso del piccolo, e si scopre anche il nome scelto: Leandro.

Una pioggia di auguri e messaggi affettuosi è subito arrivata da fan e colleghi, tra cui Jasmine Paolini, Gianluca Gazzoli e Nicolò Martinenghi.