Scopriamo la storia straordinaria e (forse) inaspettata di Nicolò Martinenghi, nuotatore campione indiscusso ai mondiali di Budapest 2022! Ecco chi è, davanti e dietro i riflettori dello sport…

Nicolò Martinenghi ha incassato uno strepitoso oro ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022 nei 100 rana. Partiamo alla scoperta della sua biografia e della sua vita privata, dalla passione per lo sport e l’acqua al suo grande amore dietro le quinte del successo…

Chi è Nicolò Martinenghi e dove vive?

Nicolò Martinenghi è nato a Varese, sotto il segno del Leone, il 1° agosto 1999. Vive con la famiglia in un Comune della stessa provincia, precisamente ad Azzate, e nel 2022 ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest!

Specializzato nello stile di cui è diventato campione del mondo, ha incassato anche il titolo europeo nella stessa disciplina in vasca corta.

Nicolò Martinenghi

La vita privata di Nicolò Martinenghi

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che il campione è legatissimo alla famiglia, ai genitori Alessandra e Samuele Martinenghi (professione orafo), e alla provincia in cui risiede, Varese. Ha un fratello che si chiama Jacopo Martinenghi, in passato nuotatore come lui…

Chi è la fidanzata di Nicolò Martinenghi?

Nicolò Martinenghi è anche felicemente impegnato dal punto di vista sentimentale. Il campione azzurro infatti ha una splendida fidanzata a cui ha dedicato dolcissime parole sui social: si chiama Adelaide Radice ed è al suo fianco da tempo.

7 curiosità su Nicolò Martinenghi

– Il suo soprannome è “Tete“.

– È appassionato di basket e calcio, tifa la Pallacanestro Varese e l’Inter…

– Si definisce un “fashion addicted”, un vero appassionato di moda! Ama i gioielli e gli accessori glam.

– Nel 2019, ai Campionati Italiani Assoluti invernali, ha fatto un tempo di 58″75, record italiano sulla distanza, diventando così il primo nuotatore nella storia del Paese ad abbattere il muro dei 59 secondi nei 100 rana in vasca lunga.

– Prima di ogni gara ascolta musica per concentrarsi.

– Non tutti sanno che il nonno materno, Pietro Pirola, ha inventato un aperitivo molto famoso e amato nel Varesotto. Si chiama “’Apollo 11” in onore dello sbarco sulla Luna del 1969!

– Su Instagram è seguito da decine di migliaia di follower e condivide tanti bellissimi scatti tra sport e vita privata.

