Ecco chi è Lorenzo Musetti, il tennista italiano sulla cresta dell’onda: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Lorenzo Musetti è una delle stelle del nuovo millennio del tennis italiano. Basti pensare che è stato il più giovane tennista della storia del nostro Paese a essersi aggiudicato uno Slam a livello juniores: ha vinto agli Australian Open del 2019 quando aveva appena 16 anni. In seguito si è tolto diverse soddisfazioni tra i Pro, sebbene sia ancora giovanissimo. Dalla biografia alla vita privata, vediamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Lorenzo Musetti: la biografia

Lorenzo Musetti è nato a Carrara, in Toscana, il 3 marzo del 2002 (il suo segno zodiacale è quindi quello dei Pesci). Fin da bambino, quando aveva 5 anni, ha iniziato a impugnare la racchetta e, agli studi liceali, ha sempre affiancato gli allenamenti con il suo tecnico Simone Tartarini, il primo a comprendere il talento del giovane tennista.

Nel 2019 è stato l’italiano più giovane di sempre a vincere uno Slam juniores e, sempre nel 2019, è stato inserito al primo posto nella classifica mondiale ITF Juniores.

Il 16 gennaio del 2020, battendo l’israeliano Amir Weintraub, si è aggiudicato il suo primo incontro nel tabellone cadetto di un torneo ATP. Nel 2021, all’ATP 500 di Acapulco, batte al primo turno l’argentino Diego Schwartzman (numero 9 al mondo). Al Roland Garros dello stesso anno riesce ad arrivare agli ottavi di finale, suo miglior risultato in carriera.

Lorenzo Musetti: la vita privata

Lorenzo Musetti è al momento single. Lui stesso aveva dichiarato in un’intervista a La Repubblica nel dicembre del 2020: “Non sono fidanzato. Non ho molto tempo per una relazione al momento. Il tennis assorbe molto. Credo di essere abbastanza giovane per poter aspettare”.

In seguito però ha trovato l’amore, anche se non si è mai saputo chi fosse la fortunato. Si è saputo però, nel settembre del 2021, che ha vissuto un momento difficile proprio perché aveva rotto con la sua fidanzata. Alla Gazzetta dello Sport ha raccontato: “ho passato davvero un brutto periodo. Non avevo più la scintilla, la passione. Avevo rotto con la mia ragazza, cose che succedono a tutti i giovani ma diciamo che il malessere poi me lo sono portato in campo e a volte non avevo proprio voglia di giocare. Sono ancora in fase di guarigione, se così si può dire. Dopo Tokyo ho iniziato a lavorare con uno psicologo che conosco da diverso tempo. Me l’ha messo a disposizione la federazione e mi sta facendo molto bene. Aprirmi è stato importante“.

Su Instagram è molto attivo, e posta molto sul suo impegno nel mondo del tennis.

Dove vive Lorenzo Musetti e guadagni

Lorenzo Musetti è cresciuto nella sua Toscana e per molti anni si è allenato al Centro Tecnico di Tirrenia, in provincia di Pisa. Dal 2020 si è trasferito a Monte Carlo, dove ha la residenza.

Invece per quanto riguarda i suoi guadagni, sappiamo che per un tennista i risultati ai massimi livelli sono molto remunerati. Ad esempio per il suo approdo agli ottavi di finale del Roland Garros ha guadagnato ben 170mila euro.

3 curiosità su Lorenzo Musetti.

– Al Roland Garros del 2021 è stato battuto da Novak Djokovic, per il quale ha avuto parole di stima anche su Instagram.

– Il suo idolo è Roger Federer.

– È tifoso della Juventus.