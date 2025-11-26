Scontro Barbara d’Urso-Selvaggia Lucarelli a Ballando: “C’è finzione”, l’accusa contro le due spiazza tutti

Lo scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando si riaccende: un commento inaspettato di un giudice spiazza tutti, cosa c’è di vero.

In queste ore, il clima già rovente attorno allo scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli si è ulteriormente infiammato. Dopo l’ennesimo botta e risposta andato in onda a Ballando con le Stelle, la discussione non si è spenta, anzi: a mettere altra benzina sul fuoco è arrivato un commento inaspettato durante La Volta Buona. A lasciare tutti senza parole è stato proprio uno dei giudici dello show, che ha riaperto il dibattito su quanto accade dietro le quinte del famoso talent di Rai1. Ma cosa c’è di vero dietro le tensioni tra la conduttrice e la giurata?

Mariotto commenta il duello in diretta

A pochi giorni dall’acceso scambio tra Barbara d’Urso, che aveva definito la giurata “scostumata”, e Selvaggia Lucarelli, pronta a ribattere con un “rosicona”, Guillermo Mariotto ha sorpreso il pubblico. Ospite di Caterina Balivo, lo stilista ha infatti commentato lo scontro con toni ironici, ma lasciando intendere molto più di quanto sembrasse: “Chi ha vinto in questo duello? Io ho riso per tutte e due… un po’ di finzione c’è. Però dai, che belle queste scaramucce”, ha dichiarato.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

Secondo lui, ciò che il pubblico vede ogni sabato sera sarebbe parte di un gioco di ruoli: “Queste due hanno una diatriba a settimana… ci divertiamo tutti, stanno tutti incollati ad aspettare che loro si lancino i dardi avvelenati”.

Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, duello in tv

È stata Caterina Balivo a bloccare immediatamente Mariotto, chiedendo chiarimenti su quella “finzione” che non era piaciuta a nessuno in studio: “Che significa che c’è finzione? Non mi sembravano finte, nessuna delle due… non ho capito cosa stai insinuando”, ha detto la conduttrice.

A smorzare i toni è intervenuto Giancarlo Magalli, che ha interpretato così le parole di Mariotto: “Dai, interpretano un personaggio entrambe”. Una lettura alla quale Mariotto si è subito aggrappato: “Ecco, bravo, spiegaglielo tu Giancarlo”.

Ma a infiammare ulteriormente il dibattito ci ha pensato Samantha De Grenet, insinuando che la Lucarelli potrebbe cercare volutamente lo scontro in diretta: “Magari Selvaggia ha quel ruolo lì… certe volte criticare, altre esasperare. Ci sta che cerchi di creare la querelle in diretta perché questo fa ascolto”.