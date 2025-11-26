Federica Panicucci sbotta in diretta: scintille a Mattino Cinque, cosa è successo

Federica Panicucci sbotta in diretta durante la puntata di Mattino Cinque: scintille tra gli ospiti e intervento deciso della conduttrice. Ecco cosa è successo in studio.

Federica Panicucci e il suo Mattino Cinque tornano al centro dell’attenzione per un acceso momento andato in onda durante la puntata odierna, una cui parentesi è stata dedicata al caso di Garlasco. Un dibattito che doveva essere puramente tecnico ha rapidamente cambiato tono, trasformandosi in un botta e risposta inaspettato tra gli ospiti in studio. Nel mezzo, la conduttrice – di recente al centro del gossip per un presunto gelo con un collega -, che ha dovuto intervenire più volte per ristabilire l’equilibrio e per riportare la discussione su toni più rispettosi. Ma cosa ha provocato l’escalation e come si è risolta la situazione?

Scintille in diretta: Federica Panicucci sbotta

La tensione è esplosa quando, durante un confronto sulle ricostruzioni del caso di Garlasco, la giornalista ospite ha posto una domanda che ha irritato profondamente l’avvocato Armando Palmegiani. A quel punto, la situazione è degenerata nel giro di pochi secondi.

L’avvocato, visibilmente contrariato, ha sbottato in diretta: “Ma come può dire una cosa simile? Ma lei è consulente della difesa? È una tecnica? Come può dire una cosa del genere? Giudichi il mio operato, ma non mi giudichi su quello che cerco di fare…”.

Parole che hanno immediatamente innescato la reazione di Federica Panicucci, intervenuta con decisione per difendere il ruolo della giornalista e riportare il confronto entro limiti più sereni. La conduttrice ha infatti puntualizzato: “Pur non essendo una tecnica è la domanda di tutti noi. Mi permetta. Non bisogna essere per forza dei tecnici per interrogarci sulle cose, Palmegiani…”.

Federica Panicucci – www.donnaglamour.it

Il finale che nessuno si aspettava

Dopo i minuti più tesi della puntata, è stato lo stesso avvocato Palmegiani a chiedere nuovamente la parola. Con un tono completamente diverso, ha voluto rimettere ordine nella discussione e ammettere che il suo comportamento era stato eccessivo: “Voglio scusarmi per il modo che ho avuto. Io sono una persona che quando sbaglia lo ammette subito”.

Federica Panicucci ha accettato senza esitazioni, chiudendo così una parentesi che avrebbe potuto lasciare un clima ancora più pesante in studio. La puntata di Mattino Cinque si è chiusa con un clima più disteso, ma il momento resta uno dei più intensi e discussi della stagione.